Sollevamento pesi, Europei 2021: Davide Ruiu è bronzo di slancio nei -61 kg! 5° posto assoluto per il sardo, bene anche Massidda

La seconda giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di sollevamento pesi è andata in archivio a Mosca con la finale della categoria fino a 61 kg maschile, presente nel programma olimpico dei Giochi di Tokyo. L’Italia, dopo il bronzo di specialità conquistato da Giulia Imperio nel day-1, porta a casa un’altra significativa medaglia grazie al terzo posto di slancio ottenuto da Davide Ruiu.

L’emergente sardo classe 2001, vincitore in passato del titolo europeo youth (2018) e junior (2019), ha disputato una gara di alto profilo anche tra i senior firmando tre nuovi record italiani di categoria. Ruiu ha sollevato 125 kg di strappo, valevoli per il settimo posto parziale, ma in seguito si è letteralmente superato riuscendo ad alzare con successo 158 kg di slancio al terzo e ultimo tentativo (in precedenza aveva ottenuto 150 kg). Questa misura si è rivelata sufficiente per salire sul podio di specialità, alle spalle del tedesco Jon Mau (162 kg) e del bulgaro Stilyan Grozdev (160 kg).

I 283 kg di totale hanno permesso a Ruiu di sbriciolare il precedente primato nazionale (277 kg di Mirco Scarantino ai Mondiali 2019) e di inserirsi in quinta posizione assoluta agli Europei 2021, con 4 kg di distacco dal podio continentale. Medaglia d’oro per il bulgaro Grozdev, con 136 kg di strappo (oro di specialità) e 160 kg di slancio per un totale di 296 kg. Argento al georgiano Shota Mishvelidze, con 135 kg di strappo e 155 kg di strappo per una misura complessiva di 290 kg.

Terzo posto finale per il turco Ferdi Hardal con 287 kg (130+157 kg). Prestazione oltremodo positiva ed incoraggiante in prospettiva anche per il secondo azzurro in gara, Sergio Massidda. Il sardo classe 2002 ha frantumato il proprio personale (270 kg), arrivando ad un totale di 280 kg (125+155 kg) e guadagnandosi una buonissima settima piazza overall al suo primo Europeo Senior tra i -61 kg.

