Sinner-Bautista Agut oggi, ATP Barcellona: orario, tv, programma, streaming

Oggi, giovedì 22 aprile, Jannik Sinner sarà protagonista nell’ottavo di finale dell’ATP 500 di Barcellona (Spagna), opposto al forte iberico (n.11 del ranking) Roberto Bautista Agut.

Nel secondo match sulla Pista Manolo Santana (inizio del programma alle ore 11.00), Jannik andrà a caccia dei quarti di finale di questo torneo. Il suo esordio, dal 2° turno, è stato brillante contro il bielorusso Egor Gerasimov. Per affrontare e sconfiggere, però, Bautista Agut servirà salire di livello in maniera netta ed esprimere il proprio miglior tennis. Lo spagnolo ha disputato un ottimo incontro con il connazionale Pablo Andujar nella sua prima uscita sulla terra catalana. Pertanto, la sensazione è che sia in ottima forma.

In più, Bautista Agut ha grandi motivazioni per far propria questa partita, ricordando i due precedenti favorevoli a Sinner. Nell’ultimo periodo, infatti, i due si sono incrociati a Dubai e a Miami (sul cemento) ed è stato sempre l’altoatesino a trionfare. Ecco che il padrone di casa avrà voglia di riscattarsi e di dimostrare al “ragazzino” chi è che comanda sulla terra. Sarà interessante capire come l’azzurrino reagirà a questa situazione su una superficie che per caratteristiche non è la sua preferita, pur annoverando l’anno passato i quarti raggiunti al Roland Garros.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Sinner-Bautista Agut, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis in CHIARO, in diretta streaming su supertennis.tv. Sarà possibile seguirla anche su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now per gli abbonati. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-BAUTISTA AGUT : PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 22 APRILE:

Secondo incontro dalle ore 11.00: Jannik Sinner vs Roberto Bautista Agut

In precedenza, sullo stesso campo (dalle ore 11.00): Denis Shapovalov vs Felix Auger-Aliasssime

SINNER-BAUTISTA AGUT: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis in CHIARO.

Diretta tv su Sky Sport Uno (201) per abbonati.

Diretta streaming su supertennis.tv in CHIARO.

Diretta streaming su Sky Go e Now per abbonati.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse