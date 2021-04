Serie A, calendario partite 1-3 maggio: orari, tv, streaming, quali vedere su DAZN e Sky

Torna anche questa settimana la Serie A di calcio 2021, con il turno numero 34 che si aprirà sabato 1 maggio, alle ore 15, quando Verona e Spezia si affronteranno in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

Alle 18 toccherà a Crotone ed Inter, sempre sulla piattaforma satellitare, mentre alle 20.45 sarà la volta della partita tra Milan e Benevento, questa volta in streaming su DAZN, ed in tv su DAZN1, numero 209 del bouquet di Sky Sport. Sul servizio online anche il lunch match domenicale Lazio-Genoa e Bologna-Fiorentina delle 15.

In contemporanea altre due sfide, ovvero Napoli-Cagliari e Sassuolo-Atalanta, rispettivamente su Sky Sport Serie A e Sky Sport 253. Su Sky anche le ultime tre gare, ovvero Udinese-Juventus alle 18 e Sampdoria-Roma alle 20.45, con il quadro chiuso dal monday night tra Torino e Parma.

PROGRAMMA SERIE A

34ª GIORNATA

1/5 15.00 Verona-Spezia Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

1/5 18.00 Crotone-Inter Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

1/5 20.45 Milan-Benevento DAZN

2/5 12.30 Lazio-Genoa DAZN

2/5 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN

2/5 15.00 Napoli-Cagliari Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

2/5 15.00 Sassuolo-Atalanta Sky Sport 253, Sky Go, NOW

2/5 18.00 Udinese-Juventus Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

2/5 20.45 Sampdoria-Roma Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

3/5 20.45 Torino-Parma Sky Sport Serie A, Sky Go, NOW

Foto: LaPresse