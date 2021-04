Beach volley, World Tour 2021 Cancun3. Rossi/Carambula avanti tutta! Stop per Abbiati/Andreatta

Non si ferma la corsa di Enrico Rossi e Adrian Carambula che accedono già alla fase ad eliminazione diretta del terzo torneo 4 stelle di Cancun, snodo cruciale per la qualificazione olimpica. Tutte, o quasi, le rivali degli azzurri nella volata per un posto a Tokyo vincono e anche la coppia italiana si fa trovare pronta, surclassando con un secco 2-0 i francesi Ayè/Gauthier-Rat al termine di un match a senso unico.

Rossi/Carambula partono bene e dominano il primo set, vinto con il punteggio di 21-12. nel secondo set ancora buona partenza della coppia italiana con i transalpini che reggono il ritmo fino al 15-13 e poi mollano la presa nel finale lasciando via libera agli azzurri: 21-15. nella finale del girone oggi alle 3 gli azzurri affronteranno i messicani Gaxiola/Rubio, coppia da non sottovalutare, capace di battere in semifinale i brasiliani Guto/Arthur, secondi lo scorso anno a Doha nell’ultimo torneo prima del lockdown e capaci una settimana fa di superare Evandro/Bruno. Non ci sono precedenti fra le due coppie.

Gli azzurri Abbiati/Andreatta, invece, si arrendono allo strapotere dei rappresentanti del Qatar Ahmed/Cherif ma qualche rimpianto per la sconfitta 2-0 lo hanno, soprattutto per l’andamento del secondo parziale. Nel primo la coppia due volte finalista qui a Cancun prende il largo da subito e si impone con il punteggio di 21-16. nel secondo set i qatarioti partono forte (6-2) ma nella parte centrale gli azzurri indovinano il break e si portano avanti 13-8. nel finale, però, sono ancora una volta gli asiatici a rimontare e a farsi trovare pronti al momento decisivo per il 21-18 che chiude il match.

Abbiati/Andreatta saranno in campo oggi pomeriggio alle 18 per la finale che vale l’accesso ai sedicesimi di finale contro la coppia brasiliana George/Andre, nona una settimana fa, sul podio a Espinho nel 2019 (secondo posto) e a Jinjiang (terzo posto) nel 2018. Non ci sono precedenti fra le due coppie.

Semifinali gironi uomini. Pool A: Alison/Álvaro Filho (BRA)-O’Dea/O’Dea (NZL) 2-0 (21-13, 21-15), Samoilovs/Smedins (LAT)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-1 (21-14, 20-22, 17-15). Pool B: Gibb/Crabb (USA)-Stephens/Sarabia (MEX) 2-1 (21-19, 19-21, 15-7), Ehlers/Flüggen (GER)-Myskiv/Liamin (RUS) 2-0 (21-17, 21-15). Pool C: Cherif/Ahmed (QAT)-Abbiati/Andreatta (ITA) 2-0 (21-16, 21-18), George/Andre (BRA)-Kantor/Losiak (POL) 0-2 (14-21, 16-21). Pool D: Fijalek/Bryl (POL)-Boermans/de Groot (NED) 0-2 (22-24, 13-21), Bourne/Crabb (USA)-Pedlow/Schachter (CAN) 1-2 (18-21, 21-17, 9-15). Pool E: Lucena/Dalhausser (USA)-Pedro Solberg/Arthur (BRA) 2-0 (21-13, 21-17), Heidrich/Gerson (SUI)-Saxton/O’Gorman (CAN) 0-2 (19-21, 13-21). Pool F: Herrera/Gavira (ESP)-Schalk/Brunner (USA) 2-0 (21-19, 21-15), Varenhorst/van de Velde (NED)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (21-17, 21-14). Pool G: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Huber/Dressler (AUT) 2-0 (22-20, 21-19), Semenov/Leshukov (RUS)-Ontiveros/Virgen (MEX) 2-0 (21-15, 23-21). Pool H: Gaxiola/Rubio (MEX)-Guto/Arthur (BRA) 2-0 (21-19, 21-16), Carambula/Rossi (ITA)-Aye/Gauthier-Rat (FRA) 2-0 (21-12, 21-15).

Finali primo posto gironi uomini: Alison/Álvaro Filho (BRA)-Samoilovs/Smedins (LAT), Gibb/Crabb (USA)-Ehlers/Flüggen (GER), Cherif/Ahmed (QAT)-Kantor/Losiak (POL), Boermans/de Groot (NED)-Pedlow/Schachter (CAN), Lucena/Dalhausser (USA)-Saxton/O’Gorman (CAN), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Semenov/Leshukov (RUS), Gaxiola/Rubio (MEX)-Carambula/Rossi (ITA)

Finali terzo posto gironi uomini: O’Dea/O’Dea (NZL)-Grimalt/Grimalt (CHI), Stephens/Sarabia (MEX)-Myskiv/Liamin (RUS), Abbiati/Andreatta (ITA)-George/Andre (BRA), Fijalek/Bryl (POL)-Bourne/Crabb (USA), Huber/Dressler (AUT)-Ontiveros/Virgen (MEX), Pedro Solberg/Arthur (BRA)-Heidrich/Gerson (SUI), Guto/Arthur (BRA)-Aye/Gauthier-Rat (FRA)

Semifinali gironi donne: Pool A: Agatha/Duda (BRA)-Lunde/Olimstad (NOR) 2-0 (21-18, 21-13), Claes/Sponcil (USA)-Stockman/Kolinske (USA) 2-0 (21-14, 22-20). Pool B: Pavan/Melissa (CAN)-Quintero/Torres (MEX) 2-0 (21-11, 21-11), Sweat/Walsh Jennings (USA)-Gallay/Pereyra (ARG) 2-0 (21-14, 21-15). Pool C: Clancy/Artacho Del Solar (AUS)-Böbner/Vergé-Dépré (SUI) 2-1 (19-21, 21-14, 15-0 forfait), Hüberli/Betschart (SUI)-Bansley/Brandie (CAN) 0-2 (15-21, 14-21). Pool D: Talita/Taiana Lima (BRA)-Bocharova/Ganenko (RUS) 2-0 (21-8, 21-15), Borger/Sude (GER)-Wojtasik/Kociolek (POL) 1-2 (21-14, 18-21, 11-15). Pool E: Alix/April (USA)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN) 1-2 (21-19, 15-21, 12-15), Keizer/Meppelink (NED)-Bieneck/Schneider (GER) 2-0 (21-15, 28-26). Pool F: Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Kubickova/Kvapilova (CZE) 2-1 (21-11, 15-21, 15-6), Hermannova/Slukova (CZE)-Behrens/Ittlinger (GER) 2-1 (21-12, 22-24, 15-12). Pool G: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Dabizha/Rudykh (RUS) 2-1 (21-19, 15-21, 15-12), Kozuch/Tillmann (GER)-Ishii/Murakami (JPN) 1-2 (17-21, 21-10, 16-18). Pool H: Revuelta/Orellana (MEX)-van Iersel/Ypma (NED) 0-2 (16-21, 17-21), Wang/Xia (CHN)-Lidy/Sanchez (CUB) 0-2 (16-21, 12-21).

Finali primo posto gironi femminili: Agatha/Duda (BRA)-Claes/Sponcil (USA), Pavan/Melissa (CAN)-Sweat/Walsh Jennings (USA), Clancy/Artacho Del Solar (AUS)-Bansley/Brandie (CAN), Talita/Taiana Lima (BRA)-Wojtasik/Kociolek (POL), Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Keizer/Meppelink (NED), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Hermannova/Slukova (CZE), van Iersel/Ypma (NED)-Lidy/Sanchez (CUB), Makroguzova/Kholomina (RUS)-Ishii/Murakami (JPN)

Finali primo posto gironi maschili: Lunde/Olimstad (NOR)-Stockman/Kolinske (USA), Quintero/Torres (MEX)-Gallay/Pereyra (ARG), Böbner/Vergé-Dépré (SUI)-Hüberli/Betschart (SUI), Bocharova/Ganenko (RUS)-Borger/Sude (GER), Alix/April (USA)-Bieneck/Schneider (GER), Kubickova/Kvapilova (CZE)-Behrens/Ittlinger (GER), Revuelta/Orellana (MEX)-Wang/Xia (CHN), Dabizha/Rudykh (RUS)-Kozuch/Tillmann (GER).

Foto Fivb