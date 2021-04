Therese Johaug ha archiviato un inverno 2020-21 durante il quale ha ribadito, una volta di più, di essere di una categoria superiore rispetto a tutte le fondiste contemporanee. L’ormai trentatreenne norvegese non ha vinto la Coppa del Mondo solo perché il suo Paese ha deciso di non prendere parte al Tour de Ski, ma ai Mondiali di Oberstdorf ha polverizzato le avversarie, conquistando 3 medaglie d’oro individuali più quella della staffetta, infliggendo talvolta distacchi abissali alla concorrenza. Ormai lanciata nell’empireo delle più grandi di sempre nello sci di fondo, la scandinava continua a perseguire l’obiettivo di dedicarsi seriamente anche all’atletica leggera.

La volontà dichiarata è quella di prendere parte ai 10.000 degli Europei del 2022 a Monaco di Baviera. Un traguardo decisamente alla portata della fuoriclasse di Dalsbygda, visti i suoi trascorsi nel mezzofondo. Nel 2019 si è laureata campionessa norvegese concludendo la gara in 32’20”86 pur sbagliando completamente la strategia (partita decisamente troppo forte di quanto avrebbe dovuto, si è trovata a corto di energie negli ultimi giri, riuscendo comunque a imporsi). Invece, nel giugno 2020 ha corso in solitaria agli Impossible Games aiutata solamente dalla cosiddetta “lepre luminosa” (luci posizionate sul cordolo che sono programmate per dare il ritmo voluto dall’atleta), chiudendo con un notevole 31’40”69.

Il tempo è ancora più impressionante se si pensa che Johaug non si è preparata in maniera specifica e, al tempo stesso, ha corso senza usare le scarpe chiodate. Proprio per questa ragione Therese è convinta di potersi migliorare ulteriormente e di poter essere competitiva, quantomeno per ben figurare, proprio agli Europei in programma nell’agosto 2022, ovvero sei mesi dopo le Olimpiadi invernali di Pechino, che restano comunque la sua priorità assoluta. Proprio per questo fatto, è possibile che nel 2021 la norvegese non si cimenti in alcun modo in pista. Il programma era quello di partecipare nei 5.000 metri degli Impossible Games che avrebbero dovuto tenersi il 10 giugno. Tuttavia, la manifestazione è stata rinviata al 1° luglio in seguito alle ultime decisioni governative in tema di contenimento del Covid-19.

Il posponimento del meeting collide con un raduno programmato dalla squadra di sci di fondo proprio nei medesimi giorni. Dunque, essendo Pechino 2022 l’obiettivo principale della minuta scandinava e l’atletica leggera solo una sorta di hobby agonistico, è chiaro che verrà data priorità alla disciplina invernale, almeno in questo 2021. Cionondimeno Monaco di Baviera 2022 resta nel mirino di Johaug, soprattutto se in Cina dovessero finalmente arrivare quegli ori olimpici individuali che, per una ragione o per un’altra, le sono sempre sfuggiti. Alla luce del valore mostrato sinora, non è escluso che Therese possa prendere parte alla manifestazione continentale non solo per fare atto di presenza, ma addirittura per ottenere un piazzamento di prestigio.

Foto: La Presse