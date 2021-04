Scacchi, Torneo dei Candidati 2021: nona giornata. Programma, orario, tv, streaming

Si prosegue con un Torneo dei Candidati diventato furiosamente lottato con il nono turno. Uno solo l’attuale leader, il russo Ian Nepomniachtchi, ma anche uno il grande inseguitore del momento, Fabiano Caruana, che ha agganciato Maxime Vachier-Lagrave.

La meravigliosa vittoria dell’italoamericano sul francese ha riaperto completamente i giochi del torneo, dando ancora una volta la misura della forza del numero 2 del mondo quando si tratta di arrivare a obiettivi seri. Fabiano, in quest’occasione, giocherà con Kirill Alekseenko, e il russo proprio ieri ha sconfitto Alexander Grischuk nel derby. Quest’ultimo sarà l’avversario di Nepomniachtchi, mentre per Vachier-Lagrave le speranze di tenere il passo con gli altri due sul podio passano dal cinese Ding Liren. Interessante anche il confronto tra l’olandese Anish Giri e Wang Hao.

Il nono turno del Torneo dei Candidati 2020-2021 si terrà oggi dalle ore 13:00 a Ekaterinburg, in Russia. La copertura dell’evento è prevista sui portali chess.com e chess24.com, che ne ha acquisito i diritti, e sul canale YouTube della FIDE, con commento in streaming in inglese, in russo e in cinese, oltre che su tutti i principali siti web di settore, sempre con la trascrizione delle mosse. Da segnalare il fatto che sul canale YouTube di chess24.com è disponibile anche il commento del Campione del Mondo in carica, Magnus Carlsen.

TORNEO DEI CANDIDATI 2020-2021: NONA GIORNATA

9° TURNO (20 aprile 2021, ore 13:00)

Alekseenko – Caruana

Grischuk – Nepomniachtchi

Giri – Wang Hao

Ding Liren – Vachier-Lagrave

TORNEO DEI CANDIDATI 2020-2021: STREAMING E TRASMISSIONE MOSSE

DIRETTA STREAMING E TRASMISSIONE MOSSE – chess.com / chess24.com / Canale YouTube della FIDE

Foto: Lennart Ootes / FIDE