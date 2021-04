Scacchi, Nepomniachtchi resta leader del Torneo dei Candidati 2021 dopo nove round. Giri accorcia le distanze

Si è appena conclusa la seconda giornata della seconda parte del Torneo dei Candidati 2021 di scacchi, valevole come nono turno della manifestazione in corso di svogimento a Ekaterinburg (Russia). Le quattro partite odierne hanno visto tre patte e una vittoria, quella del GM olandese Anish Giri che, da bianco, ha disputato una partita magistrale sconfiggendo il GM cinese Wang Hao. Con questo risultato il tulipano con origini russe e nepalesi ha guadagnato la seconda posizione in classifica raggiungendo a quota 5 punti sia il GM italo-statunitense Fabiano Caruana che il GM francese Maxime Vachier-Lagrave. Rimane mezzo punto avanti a tutti il GM russo Ian Nepomniachtchi, che oggi ha pareggiato da nero contro il GM connazionale Alexander Grischuk.

L’unica vittoria di giornata è uscita da una linea classica dell’apertura catalana, dove Giri è riuscito a conquistare rapidamente il centro, sacrificando la struttura pedonale davanti all’arrocco, e a comandare le operazioni mettendo subito grande pressione sul rivale. Pur senza errori grossolani infatti, Wang Hao è finito mossa dopo mossa sempre più in difficoltà, sia sulla scacchiera che col tempo, fattore di fatto determinante alla fine visto che il GM cinese si è trovato a giocare le ultime 13 mosse prima dell’incremento (che arriva con la 41esima mossa) con appena un minuto sul cronometro. In questa precaria situazione la difesa di Hao è crollata e Giri ha affondato il colpo costringendo l’avversario alla resa in 39 mosse.

La partita più spettacolare del giorno è stata quella tra il grande deluso di questo torneo sin qui, il GM cinese Ding Liren, e il transalpino Vachier-Lagrave. Liren con il bianco ha sorpreso il rivale in apertura giocando 3.h4 contro la sua difesa est-indiana, ed esattamente come accaduto ieri contro Caruana la posizione di gioco di Vachier-Lagrave è rapidamente diventata decisamente critica. Le qualità di abilissimo e tenace difensore del francese però non hanno tradito le attese nemmeno oggi, visto che nonostante una vittoria che nel medio gioco sembrava quasi accertata, Liren non ha trovato la continuazione più efficace per mandarlo K.O. e ha finito per arrendersi alla patta nonostante la posizione finale superiore, in 88 mosse.

Ian Nepomniachtchi resta dunque il leader dell’evento a cinque partite dalla fine, grazie ad un solido pareggio da nero nel derby russo con l’altro GM Alexander Grischuk. La partita giocata è stata una linea abbastanza comune della difesa Gruenfeld, la variante di cambio moderna, dove il bianco ha sacrificato precocemente un pedone per avere attività al centro. La pressione inizialmente era tutta sulle spalle di Nepomniachtchi, costretto ad essere preciso, ma grazie a un’ottima risorsa tattica difensiva nel medio gioco la partita è svoltata e di fatto è stato lui ad avere le chance maggiore di vincere. Grischuk ha offerto la qualità al suo avversario alla mossa 26 per recuperare attività e spostare la battaglia su un terreno molto tagliente, ma il connazionale ha rifiutato e da quel momento in poi si è giunti a una rapida risoluzione con l’uscita di scena dei pezzi e la patta d’accordo in 41 mosse.

Molto interessante anche il match tra Caruana e il terzo russo presente nel torneo, il GM Kirill Alekseenko. L’underdog dell’evento ha sorpreso da bianco il favorito della vigilia in apertura, sacrificando un pedone nella partita italiana e guadagnando ottima compensazione in termini di attività. Nel medio gioco tuttavia è uscita la differenza tecnica tra i due e Caruana ha di fatto giocato molto meglio e ribaltato la situazione, tanto da trovarsi in una posizione di vantaggio quasi decisivo. Mancato in un paio di occasioni l’attacco decisivo, Alekseenko è uscito dal momento di difficoltà e con un paio di risorse tattiche difensive molto efficaci ha costretto l’avversario in un finale patto che ha portato il mezzo punto ad entrambi in 59 mosse.

CLASSIFICA TORNEO DEI CANDIDATI 2021 – 9/14

1 Nepomniachtchi, Ian 2789 – 5½

2 Caruana, Fabiano 2820 – 5

3 Giri, Anish 2776 – 5

4 Vachier-Lagrave, Maxime 2758 – 5

5 Alekseenko, Kirill 2696 – 4

6 Wang, Hao 2763 – 4

7 Grischuk, Alexander 2777 – 4

8 Ding, Liren 2791 – 3½

Foto: Maria Emelianova / FIDE