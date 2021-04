SailGP, calendario tappe 2021-2022: date, programma, streaming. Appuntamento a Taranto a giugno!

Il SailGP incomincerà nel weekend del 24-25 aprile con la prima tappa in programma alle Bermuda. Questa competizione velica, organizzata tra gli altri da Russell Coutts, prevede l’utilizzo dei catamarani F50 con foil e ci terrà compagnia per un anno intero con otto appuntamenti in giro per tutto il mondo. La kermesse è giunta soltanto alla sua seconda edizione, ma è già molto prestigiosa e amata dai velisti più forti in circolazione, anche perché è previsto un montepremi di 1 milione di dollari per il vincitore del torneo.

Il parterre è di lusso: Peter Burling ha timonato Team New Zealand verso la difesa della America’s Cup un mese fa, James Spithill ha regalato magie alla guida di Luna Rossa, Ben Ainslie ha tentato il tutto per tutto con Ineos Uk (sconfitta per 7-1 dal sodalizio italiano nella Finale della Prada Cup); Tom Slingsby difende il titolo con Australia, Nathan Outteridge vuole sognare col Giappone.

Il SailGP sbarcherà poi nella nostra Taranto il 5-6 giugno e da lì inizierà un lungo tour passando da Plymouth (Gran Bretagna), Aarhus (Danimarca), Saint-Tropez (Francia), Caduz (Spagna), Christchurch (Nuova Zelanda) fino alla conclusione prevista a San Francisco (USA) il 26-27 marzo 2022. Di seguito il calendario, le date e i partecipanti del SailGP 2021-2022. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della manifestazione e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO SAILGP 2021-2022

Bermuda (Bermuda): 24-25 aprile

Taranto (Italia): 5-6 giugno

Plymouth (Gran Bretagna): 17-18 luglio

Aarhus (Danimarca): 20-21 agosto

Saint-Tropez (Francia): 11-12 settembre

Caduz (Spagna): 9-10 ottobre

Christchurch (Nuova Zelanda): 29-30 gennaio

San Francisco (USA): 26-27 marzo

PARTECIPANTI SAILGP 2021-2022

Australia: Tom Slingsby (timoniere)

Nuova Zelanda: Peter Burling (timoniere)

Gran Bretagna: Ben Ainslie (timoniere)

USA: James Spithill (timoniere)

Giappone: Nathan Outteridge (timoniere)

Francia: Billy Besson (timoniere)

Danimarca: Nicolai Sehested (timoniere)

Spagna: Phil Robertson (timoniere)

COME VEDERE IL SAILGP 2021-2022 IN TV E STREAMING

Diretta streaming sul canale YouTube della competizione.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse