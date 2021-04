La domanda è pertinente: Internazionali d’Italia a Roma a porte chiuse? Il torneo di tennis del Foro Italico, previsto dal 9 al 16 maggio, potrebbe tenersi senza la presenza degli spettatori. Nella bozza del decreto legge “Covid”, discusso in questi ultimi giorni, l’apertura degli impianti sportivi è fissata al 1° giugno e pertanto il torneo nella Capitale potrebbe essere tagliato fuori da questa disponibilità.

Tuttavia, vi potrebbe essere una deroga. Come previsto al comma 3 dell’articolo 6 vale che: “in relazione a specifici eventi o competizioni può essere stabilito, di concerto col ministro della Salute, una data di apertura al pubblico diversa dal 1° giugno”. Tradotto: se ci dovesse essere un accordo tra la parti, i cancelli degli Internazionali potrebbero aprirsi.

In Spagna, situazione diversa per quanto concerne il Masters1000 di Madrid che precederà Roma di una settimana. “Si giocherà con il 40% del pubblico, che significa per noi 4.800 persone per sessione ogni giorno nella Caja Mágica. È una riduzione della nostra capacità ma è necessaria per garantire un evento sicuro e che consente un montaggio del tutto adeguato“, ha dichiarato il presidente e organizzatore dell’evento Gerard Tsobanian.

La procedura di monitoring sarà effettuata in questo modo: “Tutti i posti hanno nomi assegnati, la temperatura sarà presa all’ingresso dell’impianto, c’è un sistema per evitare code e folle di persone, tutti i posti dello stadio vengono disinfettati ogni giorno. Servono tanti mezzi per far questo e noi abbiamo investito molto più nel personale e negli addetti alle pulizie. E le persone, ovviamente, avranno l’obbligo di rispettare la distanza e indossare la maschera“, ha precisato Tsobanian (parole riportate da Ubitennis).

Ci si chiede a questo punto se anche per il torneo romano si seguirà un iter simile, o se si opterà per un’affluenza inferiore per avere un controllo meno gravoso. Lo scopriremo presto…

