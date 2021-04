Rugby Seven, Italia: i convocati di Andy Vilk in vista del ritorno in campo

Uno stop lunghissimo, un’intera stagione cancellata per una nazionale che ha bisogno di giocare per crescere. L’Italseven si ritrova a inizio maggio a Parma per un raduno in vista, finalmente, dell’attività internazionale, anche se per scendere in campo in un vero e proprio torneo bisognerà ancora attendere un po’.

Andy Vilk, ct della nazionale italiana di rugby Seven, ha annunciato i convocati per il raduno di inizio mese. Il tecnico inglese da anni cerca di costruire un gruppo pur tra le tante difficoltà, con i club che non liberano i giocatori e una Federazione che durante la gestione Gavazzi ha ignorato sistematicamente la versione olimpica della palla ovale.

Un cambiamento di rotta non può essere immediato e vedremo nei prossimi mesi se Marzio Innocenti confermerà le parole della vigilia e ridarà, o meglio darà, al rugby a sette quell’appoggio – economico, mediatico e organizzativo – necessario per poter competere con i migliori in Europa e poter provare, almeno, a puntare alla qualificazione a Parigi 2024.

Guardando, invece, all’oggi il primo appuntamento internazionale per l’Italseven la vedrà protagonista nel nord ovest della Spagna, a Vallalodild, a fine maggio per uno stage congiunto con le selezioni di Francia e Spagna. E in vista di questa trasferta Vilk ha selezionato per il raduno al via domenica prossima nella Città Ducale sedici atleti che sosterranno una quattro giorni di preparazione presso la Cittadella del Rugby.

Italseven – Convocati

Francesco Bonavolontà (S.S. Lazio Rugby 1927)

Alessandro Ciofani (Rugby Viadana 1970)

Mattia D’Anna (Mogliano Rugby 1969)

Giacomo Da Re (Mogliano Rugby 1969)

Rocco Del Bono (HBS Colorno)

Riccardo Ghelli (Amatori Rugby Badia)

Alessio Gianluca Guardiano (Fiamme Oro Rugby)

Tommaso Jannelli (Rugby Viadana 1970)

Ratko Jelic (Rugby Viadana 1970)

Christian Lai (Fiamme Oro Rugby)

Enrico Mario Liut (Amatori Rugby Badia)

Micheal Mba (Fiamme Oro Rugby)

Giovanni Montemauri (S.S. Lazio Rugby 1927)

Jacopo Salvetti (Sitav Rugby Lyons)

Jose Ignacio Spinelli (Fiamme Oro Rugby)

Juan Alejandro Wagenpfeil (Rugby Viadana 1970)

Foto: Luigi Mariani/LPS