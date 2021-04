Rugby, Francia: Sergio Parisse allenatore-giocatore a Tolone

Non lascia il campo, ma raddoppia. Il futuro di Sergio Parisse è ancora avvolto dal mistero, ma dalla Francia le voci che giungono negli ultimi giorni parlano di un’altra stagione in campo per il leggendario numero 8 dell’Italia e del Tolone. Ma sarà una stagione particolare quella in arrivo per Sergio che già guarda al futuro.

37 anni, 142 caps con l’Italia, una carriera nata a Treviso, ma esplosa prima a Parigi, sponda Stade Français, e negli ultimi due anni a Tolone. E se a ogni primavera ci si prepara all’annuncio dell’addio al rugby giocato, ecco che le voci transalpine parlano di un altro anno da protagonista in campo, ma non solo.

Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, per Parisse è pronto il doppio ruolo di giocatore e allenatore. L’ex capitano azzurro, infatti, vestirebbe ancora la maglia numero 8 del Tolone, ma al tempo stesso sarebbe impegnato come tecnico della touche della formazione del Top 14. Una scelta che sarebbe anche il primo passo verso una carriera dopo il rugby giocato per Sergio, che da tempo aveva detto che l’idea di allenare non gli sarebbe dispiaciuta.

Nato a La Plata da padre aquilano e madre cosentina residenti in Argentina, Sergio Parisse iniziò a giocare a rugby a 5 anni, muovendo i primissimi passi nella disciplina presso il club Universitario de La Plata. Nel 2002 esordì in nazionale e fu ingaggiato dal Benetton Treviso per il suo primo contratto da professionista, che dunque arrivò addirittura dopo l’esorio azzurro. Come detto, con l’Italia Parisse ha giocato 142 partite, diventandone capitano dopo i Mondiali 2007.

Foto: LaPresse