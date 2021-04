Rugby femminile, Sei Nazioni 2021: la Francia sbanca Donnybrook e vola in finale

Netto successo per le transalpine nel match del terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2021 contro l’Irlanda e vittoria che vale il primo posto nel gruppo B e la conquista della finalissima di sabato prossimo, quando le Bleus affronteranno l’Inghilterra. Per l’Irlanda, invece, ci sarà la finalina per il terzo posto contro una tra Italia e Scozia.

Parte bene l’Irlanda, che sfrutta un errore in ricezione sul calcio d’avvio per posizionarsi nei 22 transalpini. Ma una touche lanciata male impedisce alle padrone di casa di rendersi pericolose. Insistono, però, le irlandesi, ottengono una punizione e Hannah Tyrrell va sulla piazzola per un comodo 3-0 dopo cinque minuti di gioco. Sbagliano molto le transalpine palla in mano, ma non sono da meno le irlandesi, con una prima parte di match molto frastagliata e che non riesce a decollare. Fiammata, però, al 14’ e subito Francia che va in meta. Mischia poco dentro la metà campo irlandese, pallone che esce velocemente e con pochi passaggi si sposta da destra a sinistra fino a Caroline Boujard che può chiudere in meta per il 3-7. È però l’Irlanda a fare la partita, anche se la difesa francese fa sempre buona guardia. E, così, ecco che al 19’ le padrone di casa perdono palla in attacco, contropiede micidiale di Emilie Boulard che schiaccia l’ovale che sta rimbalzando e Francia avanti 3-14.

Sbloccatasi la squadra ospite, al 22’ dalla maul arriva la meta tecnica e Bleus che scappano via sul 3-21, con le irlandesi ridotte momentaneamente in 14 per il cartellino giallo ad Aoife McDermott per l’infrazione nella maul. Ma nonostante l’inferiorità numerica è l’Irlanda a sfondare al 27’ con la maul ed è Cliodhna Moloney a schiacciare in meta. Alla mezz’ora fallo delle padrone di casa e Caroline Drouin allunga sull’8-24. Un fallo palla in mano irlandese regala una touche ben dentro i 22 alle transalpine e al 34’ è Safi N’Diaye a chiudere una lunga azione ospite per la quarta meta, che vale il bonus e l’8-31. Non rallenta la Francia e al 39’ arriva anche la quinta meta, questa volta firmata Cyrielle Banet e squadre che vanno al riposo su un rotondo 8-38.

Può gestire il netto vantaggio ora la Francia, che dopo il primo tempo ha già nel mirino l’Inghilterra nella finalissima di settimana prossima per il primo posto in classifica. Nonostante ciò sono le transalpine a portarsi per prime in attacco e conquistare una touche sui 5 metri offensivi. E al 47’ va nuovamente a segno Caroline Boujard, che schiaccia nonostante un placcaggio alto e punteggio che va sull’8-43. E al 56’ una bellissima azione porta l’ovale fino a Romane Menager che accelera e va oltre, con le transalpine che così salgono sull’8-48. Ormai siamo in pieno garbage time, ma c’è ancora tempo per il cartellino giallo ad Amee-Leigh Murphy Crowe per placcaggio alto, con seguente piazzato francese, la meta di Cyrielle Banet, quella di Emma Hooban per il 15-56 finale.

Foto: Damien Kilani / DK Prod / DPPI /LPS