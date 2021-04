Il responsabile tecnico della Nazionale italiana di rugby femminile, Andrea Di Giandomenico, ha diramato l’elenco ufficiale delle convocate per il raduno di Parma in vista della prima giornata del Sei Nazioni 2021 in programma sabato 10 aprile alle 15.00 contro l’Inghilterra. Le Azzurre si ritroveranno a Parma, sede del match, martedì 6 aprile, mentre l’annuncio della formazione è previsto per giovedì 8 aprile. Rispetto a quanto comunicato inizialmente, non sarà presente Silvia Turani, la quale sarà sostituita da Sara Seye.

Così al sito federale Andrea Di Giandomenico: “E’ stato un anno impegnativo per tutti. Sono sicuro che l’attitudine e l’impegno delle ragazze sarà di alto livello. Nella rosa c’è stato l’inserimento di nuove giocatrici che ha portato ad un allargamento della squadra a disposizione, fattore sicuramente positivo per la crescita del movimento e della Nazionale portando ad un aumento della competitività. Abbiamo un grande gruppo a disposizione che non vede l’ora di andare in campo e fornire prestazioni importanti. Sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione per tutti gli 80 minuti giocando il nostro miglior rugby“.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 45 caps)

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 95 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 58 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroverdi, 24 caps)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, esordiente)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 22 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 17 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 75 caps) – capitano

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 70 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 23 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 19 caps)

Maria MAGATTI (CUS Milano, 33 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 14 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

Sara SEYE (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 5 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 57 caps)

Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

Sara TOUNESI ASM Romagnat, Francia, 16 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Foto: Pier Colombo