Rugby, Challenge Cup 2021: Treviso è bella, spaventa Montpellier, ma gli errori costano la semifinale

Sogna Treviso un clamoroso accesso in semifinale di Challenge Cup, lotta alla pari contro il più quotato Montpellier, passa anche avanti con una bellissima meta di Garbisi, ma piccoli errori costano caro ai veneti che alla fine devono cedere e dire l’addio ai sogni di gloria al termine di un match combattuto, dove nel finale non sfruttano il vantaggio numerico in campo.

Buona partenza di Treviso sotto la pioggia, con i francesi subito fallosi su una palla volante e Paolo Garbisi mette subito tre punti sul tabellone. Risponde subito il Montpellier, che subito attacca con rabbia, difende quando Treviso prova a uscire dai propri 22 e ottiene un fallo e va sulla piazzola Paillaugue per il pareggio. Tenuto francese e Garbisi al 7’ torna sulla piazzola e nuovo vantaggio. Ancora una volta reagisce Montpellier, fatica in difesa Treviso che subisce gli affondi dei padroni di casa e arriva la meta di Paillaugue che poi manca la trasformazione e punteggio che va sull’8-6. Treviso si butta in attacco, gioca bene, obbliga al fallo Willemse, che viene ammonito, e Garbisi riporta avanti gli ospiti dalla piazzola. Insiste una bella Treviso, che sfonda con Morisi, ma l’ultimo passaggio finisce in touche.

Così è Montpellier che ritorna a premere, Treviso soffre e sfruttando un vantaggio prova un drop con Bouthier che riporta i padroni di casa in vantaggio. Francesi fallosi, ancora con Willemse – che rischia il rosso – e Garbisi va per la quarta volta sulla piazzola per il 12-11 per Treviso. Match che va avanti a infrazioni, fallo banale di Treviso e Paillaugue riporta il Montpellier avanti. Fallo da una parte, fallo dall’altro e Garbisi che mette altri tre punti. Rischia Treviso, ma si salva con Esposito che annulla un’azione pericolosissima, ma non può nulla al 38’, quando è proprio Willemse a schiacciare per il 21-15. A tempo scaduto, però, ancora una volta fallo dei francesi, ma questa volta Paolo Garbisi non trova i pali e va al riposo a -6.

Secondo tempo che continua sull’onda dell’equilibrio e al 47’ è Paolo Garbisi a lanciarsi al largo, lanciato da Morisi, e va a schiacciare in meta e il TMO assegna la meta, che l’apertura trasforma per il 21-22 per Treviso. Viaggia sull’onda dell’entusiasmo la squadra di Kieran Crowley, che ora cerca di mettere altri punti in cascina e non concedere la risposta a Montpellier. Ma i francesi alzano il ritmo e conquistano una mischia sui 5 metri veneti al 54’. E arriva la meta di Paillaugue che, trasformando, porta il Montpellier avanti 28-22.

Soffre ora Treviso, con le energie che iniziano a mancare, mentre la forte panchina dei francesi che fa la differenza. E un fallo permette e Paillaugue di tornare sulla piazzola e portare Montpellier oltre il break per la prima volta nella partita, con un parziale di 10-0 dopo la bella meta di Garbisi a inizio ripresa. Due touche sbagliate tarpano le ali a Treviso nel tentativo di riaprire la partita. Fallo battuto velocemente dalla Benetton, Montpellier che placca non a dieci metri e Tommaso Allan, entrato per Garbisi, va sulla piazzola e trova i tre punti per il 31-25 a poco meno di un quarto d’ora dalla fine. Un avanti dei padroni di casa permette a Treviso di mettere pressione su Montpellier con una touche difensiva nei loro 22 metri. Ma sbagliano i veneti, prima con un avanti e poi un fallo di Cannone in ruck e francesi che possono risalire il campo nel momento più difficile. Così i padroni di casa si riportano sui 5 metri per chiudere il discorso. Ma c’è il fallo in attacco e si salva Benetton. Ancora un’infrazione francese e Treviso che risale il campo sui 22 dei padroni di casa. Ma touche persa e altra occasione persa. Al 76’, però, la possibile svolta. Fallo di Camara, cartellino giallo e Treviso che chiuderà in superiorità numerica. Ma ancora una volta la prima chance viene sprecata con pallone perso in maul a pochi passi dalla linea di meta. Ancora un’occasione e ancora una palla persa mentre passano pericolosamente i minuti. Ultimo pallone per Treviso da lontano, ma arriva il fallo e finisce, così, 31-25 e Montpellier in semifinale.

Foto: Ettore Griffoni/LPS