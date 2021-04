Romania-Italia oggi, Billie Jean King Cup: orari, programma, tv, streaming. Apre Bara-Cocciaretto

Sta per avere inizio la sfida che può valere per l’Italia un posto nelle qualificazioni per le Billie Jean King Cup 2022. C’è di fronte la Romania, in quel di Cluj-Napoca, in quello che per certi versi è un fortino a metà, perché l’effetto casalingo è smorzato in parte dalle porte chiuse causate dall’emergenza sanitaria tuttora in corso.

Saranno Irina Bara ed Elisabetta Cocciaretto ad aprire il venerdì, seguite subito dopo da Mihaela Buzarnescu e Martina Trevisan. Nel primo confronto parte favorita l’azzurra, nel secondo è invece l’ex top 20 rumena ad avere qualche arma in più, almeno sulla carta. Assenze importanti da entrambe le parti, con Camila Giorgi costretta al forfait perché contagiata dal Covid-19, mentre infortuni hanno provocato l’assenza, da parte rumena, sia della numero 3 del mondo Simona Halep che di Patricia Maria Tig: questo è il motivo per cui il team rumeno è a quattro giocatrici e non a cinque.

I primi due incontri di Romania-Italia si terranno domani a partire dalle ore 14:30. Sarà possibile seguirli in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming sul sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BILLIE JEAN KING CUP, ROMANIA-ITALIA: PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

VENERDÌ 16 APRILE

Ore 14:30 Irina Bara-Elisabetta Cocciaretto

a seguire Mihaela Buzarnescu-Martina Trevisan

BILLIE JEAN KING CUP, ROMANIA-ITALIA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – SuperTennis

DIRETTA STREAMING – sito di SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport