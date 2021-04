Romania-Italia, Billie Jean King Cup: date, programma, orari, tv, streaming

Date inusuali, venerdì e sabato, per il primo weekend di Billie Jean King Cup, nuova denominazione della Fed Cup, che l’Italia affronta da due anni a questa parte. Le azzurre volano in Romania per la missione complicatissima di rientro nel giro che conta.

Le rumene, capitanate da Monica Niculescu (che ancora è in campo), possono infatti contare su Simona Halep accanto a Patricia Maria Tig, Irina Maria Bara e Mihaela Buzarnescu. Le azzurre, invece, sono prive di Camila Giorgi, positiva al Covid-19 e in isolamento a Charleston, e schierano Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Bianca Turati. Tre precedenti: nel 1975 (2° turno del World Group) con 2-1 azzurro in Francia, nel 1979 (1° turno) con 2-1 rumeno firmato Virginia Ruzici, infine 2-1 nel 1997 a Bari, nel gruppo I della zona euro-africana, con Silvia Farina che salvò la situazione in extremis.

Il confronto tra Romania e Italia si svolgerà venerdì e sabato a Cluj-Napoca, sul veloce indoor. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming sul sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ROMANIA-ITALIA, PLAYOFF BILLIE JEAN KING CUP: PROGRAMMA

VENERDÌ 16 APRILE

Ore 14:30 Prima giornata (2 singolari)

SABATO 17 APRILE

Ore 13:00 Seconda giornata (2 singolari ed eventuale doppio)

ROMANIA-ITALIA, PLAYOFF BILLIE JEAN KING CUP: TV E STREAMING

DIRETTA TV – SuperTennis

DIRETTA STREAMING – sito di SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse