Real Madrid e Chelsea hanno pareggiato per 1-1 nella semifinale d’andata della Champions League 2021 di calcio. Gli spagnoli non sono riusciti a imporsi tra le mura amiche dell’Alfredo di Stefano Stadium, dove gli inglesi hanno agguantato un preziosissimo pareggio con gol.

La qualificazione alla finale si deciderà nell’incontro di ritorno in programma settimana prossima: le merengues dovranno vincere o pareggiare segnando almeno due gol, mentre i padroni di casa potranno accontentarsi anche dello 0-0. Il confronto di questa sera si è deciso nel primo tempo, col botta e risposta tra Pulisic e Benzema.

LA CRONACA DELLA PARTITA

I padroni di casa scendono in campo col 3-5-2: Junior Vinicius e Benzema a comporre il tandem d’attacco; Marcelo e Carvajal sugli esterni, chiavi di centrocampo affidate a Casemiro e Modric affiancati da Kroos; difesa a tre con Nacho, Varane e Militao davanti a Courtois. Il Chelsea replica col 3-4-3: tridente d’attacco con Pulisic, Werner, Mount; Kante e Jorginho a tessere le fila a centrocampo, sulle fasce Azplicueta e Chilwell; Mendy è protetto dai difensori Christensen, Silva, Rudiger.

Al 10′ il Chelsea ha una ghiottissima occasione, ma Werner sciupa a tu per tu col portiere avversario. Gli inglesi continuano comunque a spingere e passano in vantaggio al 14′: lancio di Rudiger, Pulisic scatta sul filo del fuorigioco, aggancia il pallone e rientra sul destro, depositando poi in rete. Gli spagnoli reagiscono e Benzema colpisce il palo al 23′, poi sei minuti più tardi agguanta il pareggio: calcio d’angolo, torre di Casemiro, Eder Militao spizza e Benzema stoppa di petto, scaraventando la sfera in rete.

Si va negli spogliatori in perfetta parità, l’inizio della ripresa è un po’ spento e non si segnalano grosse occasioni. Al 66′ girandola di cambi: Hazard per Vinicius tra le fila del Real Madrid; Ziyech, Havertz e James rilevano Pulisic, Werner e Azplicicueta nel Chelsea. La partita non si infiamma, nemmeno dopo gli ingressi di Odriozola e Asensio (per Carvajal e Marcelo) tra le merengues. L’incontro finisce in parità, si deciderà tutto nel confronto di ritorno.

