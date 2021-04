Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Belgrado sconfiggendo Aslan Karatsev. Il tennista italiano ha sfoderato una bella prestazione imponendosi al tie-break del terzo set, dove non ha concesso davvero nulla al temibilissimo russo, che ieri era stato giustiziere dell’idolo di casa Novak Djokovic, numero 1 al mondo. Spettacolare trionfo sulla terra rossa della capitale serba per il romano, che ha così messo le mani sul quarto trofeo in carriera.

Il numero 10 al mondo (non migliorerà il suo piazzamento nel ranking ATP) non scalerà la classifica, ma intanto è tornato brillantemente dopo l’infortunio maturato agli Australian Open e ha dimostrato tutto il suo talento in un appuntamento molto importante per il suo prosieguo della stagione. Tra poche settimane sarà atteso dagli Internazionali d’Italia a Roma e dal Roland Garros, secondo Slam del 2021.

Il tennista italiano si è assicurato anche un riscontro economico tangibile. Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini vincendo il torneo ATP 250 di Belgrado? Stiamo parlando di 100.225 euro, una cifra di tutto rispetto. In carriera, invece, il nostro portacolori ha già guadagnato circa 5,8 milioni di dollari statunitensi (circa 4,8 milioni di euro), nello specifico circa 680mila dollari statunitensi (circa 562.000 euro) in questa stagione.

Foto: Lapresse