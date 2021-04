Prosegue spedita la marcia di Jannik Sinner nell’ATP di Barcellona. L’azzurro ha eliminato, peraltro abbastanza agevolmente, il russo Andrey Rublev, non proprio l’ultimo arrivato: stiamo infatti parlando del n.7 del ranking ATP, che solo la settimana scorsa è arrivato in finale a Montecarlo, peraltro eliminando Rafael Nadal. Il classe 2001 si è imposto con il punteggio di 6-2, 7-6 (6).

Sinner ha dato la sensazione di poter fare il bello ed il cattivo tempo in questo match. La prima frazione l’ha dominata, strappando per ben due volte il servizio all’avversario. Nel secondo set gli è mancato un po’ di cinismo quando si è ritrovato avanti prima di un break (4-3) e poi non sfruttando una situazione di vantaggio sul 5-5, quando Rublev ha servito sullo 0-40. Alla lunga l’altoatesino si è rivelato più solido rispetto al russo, conquistando una vittoria nitida e meritata.

Grazie a questo successo il portacolori del Bel Paese raggiunge virtualmente il best ranking della propria giovane carriera, salendo al 18° posto nella classifica ATP con 2548 punti. In semifinale se la vedrà con il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas, recente trionfatore nel Masters1000 di Montecarlo, ed il candese Felix Auger-Aliassime. Quest’ultimo, peraltro, è l’unico giocatore da cui dovrà guardarsi le spalle l’italiano ed un eventuale scontro diretto sarebbe fondamentale anche in ottica classifica.

Qualora Jannik Sinner raggiungesse la finalissima, allora supererebbe il bulgaro Grigor Dimitrov ed il polacco Hubert Hurkacz, installandosi in 16ma piazza, dunque a ridosso della top15. In caso di vittoria del torneo, infine, il 19enne si arrampicherebbe fino al 14° posto, mettendosi alle spalle il francese Gael Monfils ed il canadese Denis Shapovalov. E’ bene ricordare che nella parte alta del tabellone di Barcellona è presente un certo Rafael Nadal, dunque la vittoria dell’ATP 500 catalano appare una vera e propria montagna da scalare. Tuttavia è bene non porre limiti alla provvidenza: questo Jannik Sinner non smette di progredire giorno dopo giorno.

QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK SINNER NELL’ATP DI BARCELLONA?

Ranking ad oggi con la semifinale raggiunta: 18°, 2548 punti.

Se approda in finale: 16°, 2668 punti.

Se vince il torneo: 14°, 2868 punti.

Foto: Lapresse