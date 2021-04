Jannik Sinner continua a vincere e convincere sul rosso di Barcellona, inanellando la terza vittoria consecutiva del torneo (tutte in due set) e guadagnando il pass per le semifinali dell’ATP 500 catalano. Quest’oggi l’azzurro si è sbarazzato abbastanza agevolmente del russo Andrey Rublev, reduce dalla finale del Masters 1000 di Montecarlo, imponendosi con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e 38 minuti di gioco.

Una prestazione di altissimo livello da parte del nostro giovane portacolori, capace di domare il n.7 al mondo grazie ad un match di grande intensità e pulizia tecnica, con un solo piccolo passaggio a vuoto sul 4-3 del secondo parziale ma in generale con una notevole continuità di rendimento nell’arco dell’incontro soprattutto da fondo campo.

Con questo risultato, Sinner migliora ulteriormente il proprio punteggio nel ranking mondiale e consolida il settimo posto nella Race to Torino 2021. L’altoatesino classe 2001, con i 180 punti della semifinale a Barcellona, si attesta infatti a quota 1220 punti ottenuti complessivamente in stagione ed è già certo di non poter essere scavalcato da nessun inseguitore almeno in questa settimana.

Il cammino di Jannik però non è ancora finito, perché domani ci sarà la possibilità di fare un ulteriore passo avanti in caso di successo in semifinale sul greco Stefanos Tsitsipas. L’accesso in finale consentirebbe a Sinner di arrivare a 1340 punti, allungando nei confronti di chi lo insegue in graduatoria e accorciando le distanze nei confronti di chi lo precede, mentre sarebbe necessario vincere il torneo iberico per guadagnare almeno una posizione nella Race (sul polacco Hubert Hurkacz, vincitore a Miami). Ricordiamo che, al termine della stagione, i primi otto classificati della Race potranno disputare le ATP Finals di Torino.

Foto: Lapresse