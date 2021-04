Dopo una settimana di pausa, questo weekend tornerà in azione il Motomondiale. Si rimarrà nella penisola iberica, poiché dopo aver affrontato lo spettacolare circuito di Portimao, nei prossimi giorni i piloti si confronteranno sul ben diverso tracciato di Jerez de la Frontera, dove andrà in scena il Gran Premio di Spagna.

C’è molta curiosità attorno a Fabio Quartararo, il quale lo scorso anno vinse entrambe le gare disputate sul tracciato andaluso. Il francese, in questo 2021 già trionfatore a Doha e in Portogallo, sogna di arpionare la terza affermazione consecutiva, in maniera tale da proiettarsi viepiù in testa alla classifica iridata. Cionondimeno, gli avversari non mancheranno, a cominciare da Francesco Bagnaia, attualmente secondo nel Mondiale a 15 punti dal transalpino. Pecco nel 2020 seppe fare molto bene a Jerez, vedendo sfumare un podio ormai certo solo a causa della rottura del motore. Inoltre diversi uomini andranno alla caccia del riscatto dopo un inizio di annata difficile. Fra di essi c’è anche Valentino Rossi, che vorrà senza ombra di dubbio dare una svolta a una stagione sino a questo momento totalmente anonima. Restando in casa Yamaha, Maverick Viñales dovrà cercare di scuotersi dopo la brutta performance portoghese, pena rischiare di perdere in partenza il treno iridato. Dal canto suo, Marc Marquez torna sul “luogo del delitto”. Proprio a Jerez, nel luglio 2020, è comnciato il lungo calvario dal quale sta cercando di uscire. Dunque, i temi di interesse sono molteplici. Come seguire il GP di Spagna del Motomondiale in TV?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare di tutte le classi. Il GP di Spagna è infatti una delle 6 gare che verranno proposte live in questo 2021.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno di tutte le classi. Sky Sport Uno (201) trasmetterà in diretta ogni turno di MotoGP, oltre alle gare di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021 – MOTOMONDIALE

VENERDI’ 30 APRILE

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.50-17.20 MotoE, prove libere 2

SABATO 1 MAGGIO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.50-12.20 MotoE, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.35 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

16.05 MotoE, E-Pole

DOMENICA 2 MAGGIO

8.20-8.40 Moto3, warm-up

8.50-9.10 Moto2, warm-up

9.20-9.40 MotoGP, warm-up

10.05 MotoE, GARA

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

Foto: La Presse