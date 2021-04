Dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il ‘Circus’ della F1 si sposta a Portimao, sede per la seconda volta del Gran Premio del Portogallo. Tra i sali e scendi dell’Algarve tutto è pronto per una competizione che si prospetta molto interessante dopo le emozioni vissute in Emilia Romagna ed in Bahrain.

L’olandese Max Verstappen si prepara a confermarsi al vertice dopo il primo acuto in carriera tra le rive del Santerno, prova conquistata davanti al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes, a segno nell’opening round del Bahrain, ha l’opportunità di rifarsi in Portogallo, circuito in cui lo scorso anno vinse senza rivali.

Ferrari, quarta con il monegasco Charles Leclerc e quinta con lo spagnolo Carlos Sainz ad Imola, cerca una conferma nella Top5 insieme alla McLaren. Il marchio di Woking insegue il secondo podio del 2021 dopo il risultato dell’inglese Lando Norris in Italia.

Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) ed in streaming su SkyGo e NowTV. OA Sport vi terrà costantemente aggiornati con la Diretta Live, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) proporrà agli appassionati la differita delle qualifiche di sabato e della competizione di domenica.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO F1 2021

La programmazione di SKY Sport F1

Venerdì 30 giugno

Ore 12.30-13.30 – Prove libere 1

Ore 16.00-17.00 – Prove libere 2

Sabato 01 maggio

Ore 13.00-14.00 – Prove libere 3

Ore 16.00 – Qualifiche

Domenica 02 maggio

Ore 16.00 – Gara

La programmazione di TV8 (programmazione da confermare)

Sabato 01 maggio

ore 19.00 – Qualifiche, differita

Domenica 02 maggio

ore 18.00 – Gara, differita

DOVE SEGUIRE IL GP DEL PORTOGALLO F1 2021

Diretta tv su Sky Sport (canale 207)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: Lapresse