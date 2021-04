Programma F1, orari e tv GP Imola 2021: palinsesto Sky e TV8 16-18 aprile

La Formula Uno torna finalmente protagonista dopo due weekend di pausa in quel di Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, seconda tappa stagionale del Mondiale. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si appresta ad ospitare quindi il circus per il secondo anno consecutivo da venerdì 16 a domenica 18 aprile, con l’obiettivo di rientrare stabilmente nel calendario anche per il futuro.

Dopo la prima parentesi del campionato in Bahrain, si preannuncia una nuova battaglia per le posizioni di vertice tra Mercedes e Red Bull, con gli altri team del midfield pronti ad inserirsi nella lotta per il podio se dovesse presentarsi l’occasione utile. Tra queste squadre c’è anche la Ferrari, chiamata ad una prova di forza importante sul tracciato emiliano per dimostrare di potersi giocare il terzo posto nel campionato costruttori contro la McLaren.

L’intero weekend di gara imolese verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Sarà inoltre possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in diretta tv su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni del fine settimana con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento al secondo round stagionale della Formula 1.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP Emilia Romagna 2021 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP EMILIA ROMAGNA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 16 aprile

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 1, diretta

ore 14.30-15.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 17 aprile

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 18 aprile

ore 15.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 17 aprile

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 18 aprile

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse