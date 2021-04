Pentathlon, Woongtae Jun si aggiudica la finale maschile della World Cup di Sofia davanti a Kasza e Palazkov

Va a Woongtae Jun la finale individuale maschile della tappa di Sofia (Bulgaria) della World Cup 2021 di pentathlon moderno. In questa prova, per la quale non si era purtroppo qualificato nessun atleta azzurro, il sudcoreano ha primeggiato con 1457 punti totali (21 vittorie e 14 sconfitte nella scherma per 227 punti, quindi 306 dal nuoto con la seconda prestazione in 2:02.18, quindi 293 punti dall’equitazione e, infine, 631 dalla laser run).

Woongtae Jun al termine della giornata ha preceduto il magiaro Robert Kasza che ha chiuso con 1455 punti (246 dalla scherma, con 24 vittorie e 11 sconfitte, quindi 294 dal nuoto, 293 dall’equitazione e 622 dalla laser run) mentre completa il podio il bielorusso Ilya Palazkov con 1451 (250 punti dalla scherma, migliore risultato con 25 vittorie e 10 sconfitte, quindi 299 dal nuoto, 293 dall’equitazione e 609 dalla laser run).

Quarta posizione per il cinese Shuai Luo con 1448 punti, quinta per il tedesco Fabian Liebig con 1446, sesta per il britannico Thomas Toolis con 1443, settima per il ceco Martin Vlach con 1438, quindi ottavi e noni i tedeschi Dogue, Patrick e Marvin Faly, rispettivamente con 1434 e 1433 punti, mentre è decimo il magiaro Adam Marosi con 1432.

Domani si concluderà il programma della tappa di Sofia con la staffetta mista.

Foto: FIPM