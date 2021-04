Pentathlon, chiuse le qualificazioni alla finale della prova maschile, Esteban Bustos centra il punteggio più alto

Si sono appena concluse le qualificazioni della prova individuale maschile della tappa di Sofia II (Bulgaria) della World Cup 2021 di pentathlon moderno. Ricordiamo che a queste qualificazioni (come a tutto il resto del fine settimana) non hanno preso parte atleti italiani, tornati a casa dopo un caso sospetto di positività nella giornata di ieri.

Nel Gruppo A la migliore prestazione complessiva l’ha messa a segno il cileno Esteban Bustos con 1139 punti davanti al nipponico Sho Onishi con 1135 a pari merito con il britannico Yaraslau Radziuk, mentre a quota 1134 troviamo il britannico James Cooke, il francese Christopher Patte, il cinese Li Shuhuan e il polacco Lukasz Gutkowski.

Nel Gruppo B svetta il messicano Manuel Padilla con 1135 punti davanti al sudcoreano Woongtae Jun assieme al tedesco Patrick Dogue e all’egiziano Ahmed Hamed con 1134. A 1133, invece, il magiaro Richard Bereczki.

Nel Gruppo C chiude al comando il magiaro Bence Demeter con 1129 punti davanti al connazionale Bence Kardos con 1128. Terzo l’ucraino Hordii Berezniakov con 1123, quarto il tedesco Marvin Faly Dogur con 1121 assieme al bielorusso Olya Palazkov.

ELENCO QUALIFICATI ALLA FINALE

1. Q Qualifications A OLIVER Mayan MEX

2. Q Qualifications A SHIMAZU Rena JPN

3. Q Qualifications A COYLE Natalya IRL

4. Q Qualifications A SERAPINAITE Ieva LTU

5. Q Qualifications A ASADAUSKAITE Laura LTU

6. Q Qualifications A KIM Sunwoo KOR

7. Q Qualifications A VARLEY Jessica GBR

8. Q Qualifications A SIMON Sarolta HUN

9. Q Qualifications A MALISZEWSKA Anna POL

10. Q Qualifications A ZHANG Xiaonan CHN

11. Q Qualifications B OHTA Natsu JPN

12. Q Qualifications B NOWACKA Oktawia POL

13. Q Qualifications B SCHLEU Annika GER

14. Q Qualifications B MUIR Joanna GBR

15. Q Qualifications B IBATULLINA Adelina RUS

16. Q Qualifications B GULYAS Michelle HUN

17. Q Qualifications B BATASHOVA Uliana RUS

18. Q Qualifications B RIFF Lisa FRA

19. Q Qualifications B OZYUKSEL Ilke TUR

20. Q Qualifications B KANDIL Amira EGY

21. Q Qualifications C ARCEO Mariana MEX

22. Q Qualifications C GUBAYDULLINA Gulnaz RUS

23. Q Qualifications C PROKOPENKO Anastasiya BLR

24. Q Qualifications C VENCKAUSKAITE Gintare LTU

25. Q Qualifications C GUZI Blanka HUN

26. Q Qualifications C ALEKSZEJEV Tamara HUN

27. Q Qualifications C SUMMERS Francesca GBR

28. Q Qualifications C POTAPENKO Elena KAZ

29. Q Qualifications C KLIMIANKOVA Kseniya BLR

30. Q Qualifications C ABDELMAKSOUD Salma EGY

31. q Qualifications A HERNANDEZ Sophia GUA

32. q Qualifications B HEREDIA Laura ESP

33. q Qualifications A NOVOTNA Veronika CZE

34. q Qualifications B KIM Unju KOR

35. q Qualifications C LANGREHR Rebecca GER

36. q Qualifications A TAKAMIYA Natsumi JPN

Foto: FIPM