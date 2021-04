Si sono concluse le qualificazioni per la prova individuale femminile della seconda tappe di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2021 di pentathlon moderno. La prima notizia, però, non è positiva, e riguarda la pattuglia italiana. La Nazionale, infatti, sta lasciando in questi minuti Sofia, e sta facendo il suo rientro a casa. Il tutto a causa di una sospetta positività al Covid-19 nel gruppo squadra che ha fatto scattare l’allontanamento dalla sede di gara di tutta la delegazione. Purtroppo quanto accaduto rischia di compromettere i piani verso le Olimpiadi degli azzurri.

Passando al lato sportivo ed alle qualificazioni odierne, nel Gruppo A conclude in vetta la messicana Mayan Oliver con 1025 punti assieme alla nipponica Rena Shimazu, mentre è terza la irlandese Natalya Cole con 1024. Al quarto e quinto posto due lituane: Ieva Serapinaite con 1024 punti, quindi Laura Asadauskaite con 1023. Sesta la sudcoreana Sunwoo Kim con 1023, quindi è settima la britannica Jessica Varley con 1022.

Nel Gruppo B la migliore è la giapponese Natsu Ohta con 1026 punti davanti alla polacca Oktawia Nowacka con 1021, quindi terza la tedesca Annika Schleu con 1019, quarta la britannica Joanna Muir con 1018 a braccetto con la ungherese Michelle Gulyas e la russa Adelina Ibatullina. Settima la sua connazionale Uliana Batashova.

Nel Gruppo C la migliore prestazione complessiva è della messicana Mariana Arceo con 1036 punti, contro i 1028 della russa Gulnaz Gubaydullina ed i 1027 della bielorussa Anastasiya Prokopenko. Quarta la lituana Gintare Venckauskaite con 1026 a pari merito con la magiara Blanka Guzi, mentre è sesta la sua connazionale Tamara Alekszejev.

ELENCO QUALIFICATE ALLA FINALE

1. Q Qualifications A OLIVER Mayan MEX

2. Q Qualifications A SHIMAZU Rena JPN

3. Q Qualifications A COYLE Natalya IRL

4. Q Qualifications A SERAPINAITE Ieva LTU

5. Q Qualifications A ASADAUSKAITE Laura LTU

6. Q Qualifications A KIM Sunwoo KOR

7. Q Qualifications A VARLEY Jessica GBR

8. Q Qualifications A SIMON Sarolta HUN

9. Q Qualifications A MALISZEWSKA Anna POL

10. Q Qualifications A ZHANG Xiaonan CHN

11. Q Qualifications B OHTA Natsu JPN

12. Q Qualifications B NOWACKA Oktawia POL

13. Q Qualifications B SCHLEU Annika GER

14. Q Qualifications B MUIR Joanna GBR

15. Q Qualifications B IBATULLINA Adelina RUS

16. Q Qualifications B GULYAS Michelle HUN

17. Q Qualifications B BATASHOVA Uliana RUS

18. Q Qualifications B RIFF Lisa FRA

19. Q Qualifications B OZYUKSEL Ilke TUR

20. Q Qualifications B KANDIL Amira EGY

21. Q Qualifications C ARCEO Mariana MEX

22. Q Qualifications C GUBAYDULLINA Gulnaz RUS

23. Q Qualifications C PROKOPENKO Anastasiya BLR

24. Q Qualifications C VENCKAUSKAITE Gintare LTU

25. Q Qualifications C GUZI Blanka HUN

26. Q Qualifications C ALEKSZEJEV Tamara HUN

27. Q Qualifications C SUMMERS Francesca GBR

28. Q Qualifications C POTAPENKO Elena KAZ

29. Q Qualifications C KLIMIANKOVA Kseniya BLR

30. Q Qualifications C ABDELMAKSOUD Salma EGY

31. q Qualifications A HERNANDEZ Sophia GUA

32. q Qualifications B HEREDIA Laura ESP

33. q Qualifications A NOVOTNA Veronika CZE

34. q Qualifications B KIM Unju KOR

35. q Qualifications C LANGREHR Rebecca GER

36. q Qualifications A TAKAMIYA Natsumi JPN

Foto: FIPM