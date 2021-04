Pentathlon, Rinaudo, Tognetti e Montecchia si qualificano per la finale femminile del test di Budapest

Buone notizie da Budapest (Ungheria) dove sono in corso di svolgimento i test del nuovo format di pentathlon moderno. Tutte le tre italiane, infatti, passano alla finale della prova individuale. Di cosa parla questa corposa novità, che dovrebbe entrare in scena dalle Olimpiadi di Parigi 2024? Le cinque discipline con questo nuovo format si svolgeranno tutte nell’arco di 90 minuti: 20 per l’equitazione, 15 per la scherma, 10 per il nuoto e 15 per il laser run, con tre intervalli da 10 minuti ciascuno tra una prova e l’altra. Ci sarà un sistema ad eliminazione che porterà soltanto 12 atleti a prendere parte alla prova finale.

Nel Gruppo A chiude in vetta la nostra Alice Rinaudo con 1489 punti (252 dalla scherma con 25 vittorie e 12 sconfitte, 299 dall’equitazione, quindi 275 dal nuoto con il miglior tempo di 2:17.57 e 663 punti dalla laser run) davanti a Francesca Tognetti con 1471 punti (247 punti con 27 vittorie e 13 sconfitte, quindi 300 dall’equitazione, 271 dal nuoto e 653 dalla laser run) mentre al terzo posto conclude l’ungherese Hanna Breitner con 1464 punti. Quarta posizione per Ludovica Montecchia con 1454 punti (264 punti dalla scherma con 30 vittorie e 10 sconfitte, quindi 300 dall’equitazione, 272 dal nuoto e 618 dalla laser run).

Nel Gruppo B chiude in vetta la magiara Rita Erdos con 1313 punti davanti alla francese Rebecca Castaudi con 1290, quindi terza la guatemalteca Paula Valencia con 1281, quarta la polacca Natalia Hachulska con 1271, quindi le due magiare Kamilla Reti e Emilia Papolczi con, rispettivamente, 1259 e 1256 punti.

Sul fronte maschile, invece, si è disputata la manche si scherma, in vista della seconda giornata di domani. Migliore prestazione per il nostro Giuseppe Mattia Parisi con 26 vittorie e 7 sconfitte per 268 punti, davanti all’ungherese Mihaly Koleszar con 24 vittorie e 9 sconfitte per 256 punti, mentre è terzo il suo connazionale, Gergo Salga con 23/10 e 250 punti. Quarta posizione per l’egiziano Noureldin Karim con 22/11 e 244 punti, quinta per il francese Pierre Dejardin con 21/12 e 238 punti. Chiude al quattordicesimo posto il nostro Matteo Cicinelli con 18/15 e 220 punti, quindi diciannovesimo Emanuele Tromboni con 16/17 e 208 punti, davanti a Gianluca Micozzi con 16/17 e 208 punti. Ultimo della pattuglia azzurra è Alessandro Federico, trentunesimo con 10/23 e 172 punti.

