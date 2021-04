Lotta, Europei 2021: Dalma Caneva conquista il bronzo nei -72 kg!

Seconda medaglia di bronzo per l’Italia agli Europei 2021 di lotta, in scena a Varsavia, (Polonia): nella quinta giornata della rassegna, dedicata nel pomeriggio alle ultime finali della lotta femminile, Dalma Caneva riesce a salire sul gradino più basso del podio nella categoria di peso non olimpica dei -72 kg.

Nel suo cammino ieri Dalma Caneva ai quarti aveva superato la polacca Agnieszka Jadwiga Wieszczek Kordus, battuta ai punti per 2-1, poi in semifinale era stata sconfitta dalla bulgara Yuliana Vasileva Yaneva, vittoriosa ai punti per 3-1. L’azzurra nella finale per il terzo posto oggi supera la teutonica Maria Selmaier ai punti per 3-2.

Non ce la fa invece nella categoria di peso olimpica dei -57 kg Francesca Indelicato, che ieri era stata battuta ai quarti dalla polacca Anhelina Lysak, che si era imposta per schienamento dopo 1’00”: oggi nella finale per il bronzo l’azzurra cede all’ucraina Alina Hrushyna Akobiia, che si impone per schienamento dopo 2’02” (era già in vantaggio per 6-0).

Nella lotta greco-romana erano due gli italiani impegnati quest’oggi: nella categoria di peso olimpica dei -77 kg Riccardo Vito Abbrescia supera nel turno di qualificazione l’israeliano Roman Zhernovetski per superiorità tecnica (9-0), e negli ottavi il lituano Mantas Kazimieras Sinkevicius, sempre per superiorità tecnica (8-0).

Ai quarti però l’azzurro perde contro il tedesco Michael Felix Widmayer, vincente per superiorità tecnica (9-1) e viene eliminato quando il tedesco esce in semifinale. Nella categoria di peso non olimpica dei -63 kg Andrea Setti viene battuto nel turno di qualificazione dal lettone Aleksandrs Jurkjans, che vince ai punti per 9-3, ma poi esce in semifinale.

