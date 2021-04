Pentathlon, Coppa del Mondo Sofia I 2021: dieci azzurri in gara per la prima delle due tappe bulgare

Prosegue il circuito della Coppa del Mondo di pentathlon moderno: a Sofia, in Bulgaria, si terrà da domani, mercoledì 7, a domenica 11 aprile la prima di due tappe consecutive, che andranno a definire i partecipanti alle Finali di metà maggio in calendario a Szekesfehervar (Ungheria).

Infatti per determinare i 36 qualificati sia tra gli uomini che tra le donne verranno utilizzati i migliori tre risultati tra quelli ottenuti da ciascun atleta tra le due tappe bulgare, quella disputata a Budapest, in Ungheria, a fine marzo e quella andata in scena a Il Cairo, in Egitto, nel 2020, prima dello stop forzato per l’emergenza globale.

Dieci gli azzurri in gara: rispetto a Budapest, sede della prima tappa, cambia soltanto la composizione della staffetta mista. Il programma prevede il 7 aprile le qualificazioni femminili, l’8 quelle maschili, il 9 la finale femminile, il 10 quella maschile e l’11 la staffetta mista.

La selezione azzurra per questa seconda tappa conferma infatti nella gara individuale femminile Elena Micheli, Alice Sotero, Claudia Cesarini e Maria Beatrice Mercuri, ed in quella individuale maschile Giorgio Malan, Pier Paolo Petroni, Nicola Benedetti e Riccardo De Luca, invece nella staffetta mista saranno al via Gloria Tocchi e Stefano Frezza.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SOFIA I 2021

INDIVIDUALE FEMMINILE

Elena Micheli, Alice Sotero, Claudia Cesarini, Maria Beatrice Mercuri

INDIVIDUALE MASCHILE

Giorgio Malan, Pier Paolo Petroni, Nicola Benedetti, Riccardo De Luca

STAFFETTA MISTA

Gloria Tocchi, Stefano Frezza

Foto: archivio privato Elena Micheli