Pattinaggio artistico, Vanessa James-Eric Radford: è nata una nuova coppia. Obiettivo Pechino 2022

Comincia con il botto l‘off season di pattinaggio artistico. È infatti ufficialmente nata una nuova coppia d’eccezione, composta dal canadese Eric Radford (bronzo a PyeongChang 2018 con Meagan Duhamel) e dalla francese Vanessa James, già Campionessa d’Europa nel 2019 a Minsk con James Ciprés. I rumors, che circolavano ormai da diversi giorni, sono stati confermati nella prima mattinata canadese (primo pomeriggio italiano) di mercoledì 21 aprile attraverso un comunicato pubblicato sul sito di Skate Canada.

I pattinatori, lei classe 1987, lui 1985, rappresenteranno il Canada e prenderanno parte dunque alle competizioni della prossima stagione sotto la guida di Julie Marcotte. “La collaborazione con Eric è un’opportunità di carriera molto entusiasmante, ha detto James. “Siamo entusiasti di avere l’opportunità di rappresentare il Canada nella prossima stagione e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserva il futuro per la nostra partnership“, ha poi chiuso Radford.

Le prime indiscrezioni sulla formazione della nuova coppia sono iniziate a circolare in maniera insistente appena quattro giorni fa. Domenica 18 aprile il cavaliere ha postato una foto eloquente sul suo profilo Instagram, probabilmente tratta da uno shooting, che lo ritrae con le sue tre medaglie Olimpiche (oltre al già citato bronzo l’atleta ha vinto l’oro e l’argento al Team Event di PyeongChang e Sochi).

La bomba in realtà è però scoppiata il giorno successivo, lunedì 19, con un post al vetriolo pubblicato da Meagan Duhamel, sempre su Instagram. Parole molto dure quella dell’ormai ex partner che, seppur non citando espressamente Radford, ha parlato in generale di una vera e propria delusione, sia personale che professionale.

Nonostante il blasone, il percorso di Vanessa James ed Eric Radford sarà tutt’altro che semplice. I pattinatori per raggiungere il loro obiettivo appena dichiarato alla tv canadese, le Olimpiadi di Pechino 2022, dovranno dimostrare in davvero pochissimo tempo di essere superiori a Kirsten Moore Towers-Michael Marinaro, attuali leader del movimento interno e, successivamente, di saper tenere testa a tutta la scuola russa e cinese. Il loro debutto, come riporta CBC Olympcs che ha anche rilasciato alcune immagini dei pattinatori già al lavoro, è fissato per il mese di agosto in occasione dei provinciali del Quèbec.

Radford and James shared some behind-the-scenes footage of their practices as they prepare for competition

The duo plans to debut this August at provincials in Quebec ⛸https://t.co/mKvYXm8sFE pic.twitter.com/3lAuvY2Vx5

— CBC Olympics (@CBCOlympics) April 21, 2021