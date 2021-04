Pattinaggio artistico: Eteri Tutberidze seguirà la coppia Tarasova-Morozov

Detto fatto. L’allenatrice di pattinaggio di figura più famosa del mondo Eteri Tutberidze, nota per aver sdoganato i salti quadrupli nel singolo femminile, seguirà insieme a Maxim Trankov la coppa d’artistico formata da Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov. La notizia, ormai ufficiale, è arrivata nel pomeriggio italiano di martedì 27 aprile tramite un breve comunicato pubblicato sul sito della Federazione russa.

Proprio questa mattina avevamo riportato una dichiarazione della coach della Sambo 70, in cui si diceva interessata al mondo delle coppie, sottolineando la difficoltà di molti atleti nell’eseguire un elemento di fondamentale importanza come i salti in parallelo, fattore che ha oltremodo penalizzato proprio Tarasova-Morozov in diverse gare.

Con molta probabilità l’inizio della collaborazione è stato sancito in tempi recenti, quando i pattinatori in questione si sono fermati proprio nella sezione Khrustalny per preparare il fortunatissimo show “Champions on ice“, il tour che vede protagonisti tutti i principali atleti del Team Tutberidze più altri Campioni russi di primo piano.

Una decisione dunque saggia, allettante ma soprattutto ragionevole quella dei quarti classificati a PyeongChang 2018 in vista dell’importantissima stagione Olimpica. Le statistiche infatti parlano chiaro: prendendo come primo anno di riferimento il 2012 ad esempio il triplo salchow è stato valutato con un GOE negativo ben dodici volte tra competizioni internazionali e Campionati Nazionali, soprattutto in tempi recenti dove a venire meno troppo spesso è stata anche la combinazione con il triplo toeloop.

Come riportato nella nota, la dama continuerà a rappresentare la Repubblica del Tatarstan, il cavaliere invece la stessa Sambo-70.

