Pattinaggio artistico: Della Monica Guarise secondi nello short al World Team Trophy 2021, Mishina-Galliamov sul velluto

Nicole Della Monica e Matteo Guarise regalano 11, pesantissimi, punti all’Italia nello short program delle coppie al Wolrd Team Trophy 2021, competizione a squadre di pattinaggio artistico in fase di svolgimento a Osaka, in Giappone. Gli azzurri infatti hanno conquistato una meritata seconda posizione, cedendo il passo esclusivamente ai detentori del titolo iridato, i russi Anastasia Mishina-Alexandr Galliamov.

I pattinatori seguiti da Cristina Mauri, interpretando il loro bellissimo short ispirato al lockdown, hanno inaugurato la performance con un buon triplo salchow in parallelo, per poi passare al triplo twist, chiamato di livello 4 come il sollevamento del gruppo tre, la spirale e la sequenza di passi; seppur con una sbavatura all’atterraggio del triplo rittberger lanciato, eseguito comunque in piedi, i nostri ragazzi hanno poi concluso in modo positivo la prova con la trottola side by side, raccogliendo 66.09 (34.05, 32.04), nuovo primato stagionale. Salgono dunque di livello gli atleti delle Fiamme Oro, in netta crescita rispetto alle ultime uscite.

Non brillano come al solito i Campioni Mondiali in carica, nettamente superiori alla concorrenza ma in quest’occasione artefici di una performance viziata da un errore nel salchow in parallelo, ruotato solo doppio dal cavaliere. Malgrado la sbavatura i talenti di San Pietroburgo hanno fatto il pieno nel GOE nei restanti elementi del layout, dal triplo twist (livello 4), all’eccezionale triplo lutz lanciato passando per il sollevamento, ornato da un’entrata e da un’uscita molto complessa, fattori che ha spinto il punteggio a quota 73.77 (37.93, 35.84).

Bene la coppia giapponese terza classificata, Riku Miura-Ryuichi Kihara che, un po’ a sorpresa, nonostante una caduta nel triplo toeloop è riuscita a superare con 65.82 (35.66, 31.16) i più quotati statunitensi Alexa Knierim-Brandon Frazier, quarti con 65.68 (34.72, 31.96) e penalizzati da una caduta nel triplo rittberger lanciato.

Dopo l’ultimo short della rassegna a guidare la classifica generale è sempre la Russia con 61 punti, seguita dagli Stati Uniti, secondi con 56 davanti al Giappone con 52. Recupera un posto l’Italia, adesso quarta con 36, due lunghezze in più della Francia (34). Più staccato il Canada (30).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Valerio Origo