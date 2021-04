Pattinaggio artistico a rotelle, comincia lo spettacolo! Questo weekend il Trofeo Barbieri 2021

Entra sempre più nel vivo la stagione di pattinaggio artistico a rotelle. Archiviate le tre tappe di qualificazione del circuito Nazionale Inline, evento che ha aperto ufficialmente le danze dell’annata sportiva dopo il lungo periodo di stop, andrà in scena questo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 aprile, dal PalaPederzini di Calderara Di Reno (Bologna) il Memorial Fabio Barbieri 2021, storica e prestigiosa competizione dedicata alla specialità delle coppie d’artistico.

L’evento sarà valido anche come Campionato Interregionale; a causa della situazione pandemica al contrario degli altri anni saranno della partita esclusivamente i pattinatori delle categorie selettive che, ed è questa la grande novità, per l’occasione eseguiranno entrambi i segmenti di gara e non soltanto il programma libero come accade di norma.

Saranno ventiquattro le coppie coinvolte: quattro le cadette, cinque le Jeunesse, otto le Junior e sette le Senior. Attesissimi i Pluri Campioni Mondiali in carica, Rebecca Tarlazzi-Luca Lucaroni, così come Alice Esposito-Federico Rossi, medaglia d’argento in occasione dell’ultima rassegna iridata. Riflettori puntati inoltre su Micol Mills-Tommaso Cortini, al debutto nella massima categoria dopo aver trionfato ai Campionati del mondo Junior, oltre che su Arianna Ferrentino-Federico Calzolari, Campioni d’Europa in carica.

Il Trofeo Memorial Fabio Barbieri 2021 sarà visibile integralmente su Sport2u, la WebTv di OA Sport. Riportiamo di seguito il programma completo della rassegna.

MEMORIAL FABIO BARBIERI 2021: IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 24 aprile

14:00-14:30 Short program Cadetti

14:30-15:20 Short program Jeunesse

15:20-16:30 Short program Juniores

16:30-17:30 Short program Seniores

Domenica 25 aprile

13:00-14:30 Free program Cadetti

14:30-15:30 Free program Jeunesse

15:30-17:05 Free program Juniores

17:05-18:10 Free program Seniores

18:10-18:30 Premiazioni

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)