Paralimpiadi Tokyo 2021, aggiornate le date di nove eventi di qualificazione diretta

Sono state rilasciate le date di nove eventi di qualificazione diretta alle Paralimpiadi di Tokyo 2021: doppio appuntamento per il canottaggio, dato che ci sarà prima la regata di qualificazione continentale per Asia ed Oceania a Tokyo ad inizio maggio, e poi quella su base mondiale a Gavirate ad inizio giugno.

Il taekwondo vedrà il suo torneo europeo partire a Sofa il 9 maggio e quello asiatico ad Amman, in Giordania il 23 maggio, mentre per quel che concerne la canoa gli ultimi pass saranno assegnati a metà maggio in Ungheria, a Szeged, in occasione della tappa di Coppa del Mondo.

Ad inizio giugno scatterà il torneo di qualificazione di sitting volley maschile a Duisburg, in Germania, mentre a pochi giorni di distanza a Lasko, in Slovenia, si terrà il torneo mondiale finale di qualificazione per quanto concerne il tennistavolo.

Il calendario aggiornato si chiude con il tiro, che metterà in palio dei pass in occasione della Coppa del Mondo in programma a Lima, in Perù, a partire dal 10 giugno, infine il tiro con l’arco vedrà scattare il torneo mondiale di qualificazione il 4 giugno a Nove Mesto, in Repubblica Ceca.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DI QUALIFICAZIONE DIRETTA ALLE PARALIMPIADI

Direct qualification events for #Tokyo2020 Paralympics updated. Para athletes can secure slots for their nations at nine upcoming events. Check it out: https://t.co/n4wC0qgWwB pic.twitter.com/92vhpK50SO — Paralympic Games (@Paralympics) April 23, 2021

Foto: Comunicato stampa Federcanoa