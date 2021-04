Pallanuoto, Serie A1 2021: Pro Recco e Brescia si qualificano già per le semifinali play-off

Si è aperto oggi il quarto turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Nel Girone E la Pro Recco passa comodamente in casa del Posillipo per 4-23, mentre nel Girone F il Brescia è corsaro in casa del Savona per 11-17, ma la sorpresa di giornata la firma il Salerno, che blocca sul 10-10 l’Ortigia.

I campani allontanano in maniera forse definitiva i siciliani dalle semifinali play-off, alle quali sono già aritmeticamente qualificate Pro Recco e Brescia, con i lombardi già certi del primo posto nel Girone F, che li porterà ad incrociare la seconda del Girone E. La sfida tra Telimar Palermo e Pallanuoto Trieste si giocherà sabato 17 aprile alle ore 15.00.

TABELLINI

CN POSILLIPO-PRO RECCO 4-23

CN POSILLIPO: Lamoglia, Iodice, Telese, Picca, Mattiello, Lanfranco, Parrella 1, Silvestri, G. Di Martire, Bertoli 1, Baraldi 1, Saccoia 1, Spinelli. All. Brancaccio.

PRO RECCO: Bijac, Di Fulvio 5, Mandic 5, Figlioli 2, Younger 3, Velotto, N. Presciutti 2, Echenique 1, Ivovic 2, Rossi, Aicardi 2, Luongo 1, Negri. All. Hernandez.

Arbitri: Pascucci e Guarracino.

Note – Parziali: 0-7 1-5 1-7 2-4. Usciti per limite di falli Mattiello (P) nel terzo tempo, Lanfranco (P) ed Echenique (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Posillipo 0/7 + 1 rigore, Pro Recco 6/13 + 2 rigori.

RN SALERNO-CC ORTIGIA 10-10

RN SALERNO: Santini, M. Luongo 3, Esposito 1, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi, Tomasic 1, Cuccovillo 1, Elez 3, Parrilli, Fortunato 1, Pica, Taurisano. All. Citro.

CC ORTIGIA: Tempesti, Cassia, Condemi, Rocchi, Di Luciano, Ferrero, Giacoppo 2, Gallo, Mirarchi 2, Rossi 2, Vidovic 1, Napolitano 3, Piccionetti. All. Piccardo.

Arbitri: Brasiliano e Piano.

Note – Parziali: 2-1 4-2 1-3 3-4. Usciti per limite di falli Tomasic (S) nel terzo tempo e Fortunato (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Salerno 3/7 + 3 rigori, Ortigia 6/14. Tempesti (O) para un rigore a Luongo nel secondo tempo.

RN SAVONA-AN BRESCIA 11-17

RN SAVONA: Massaro, Patchaliev 1, Giovanetti, Vuskovic, Molina Rios 1, Rizzo, Caldieri, Bruni 2, Campopiano 3, Fondelli 1, Iocchi Gratta 3, Maricone, Da Rold. All. Angelini.

AN BRESCIA: Del Lungo, Dolce, Presciutti 2, Lazic 2, Jokovic 2, Nikolaidis 1, Renzuto Iodice, Cannella 3, Alesiani 4, Vlachopoulos, Balzarini, Gitto 3, Gianazza. All. Bovo.

Arbitri: Paoletti e Scappini.

Note – Parziali: 3-4 3-6 2-4 3-3. Usciti per limite di falli Iocchi Gratta (S) e Cannella (B) nel terzo tempo, Dolce (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 2/13 + 2 rigori, Brescia 7/9 + 2 rigori.

Seconda fase

Classifiche Preliminary Round Scudetto dopo 4 giornate su 6

Girone E: Pro Recco 12, Telimar Palermo* 6, Pallanuoto Trieste* 1, CN Posillipo 1.

* = una partita in meno

Girone F: AN Brescia 12, RN Savona 6, CC Ortigia 4, RN Salerno 1.

Risultati e programma Preliminary Round Scudetto

4^ giornata

CN Posillipo-Pro Recco (E) 4-23

Telimar Palermo-Pallanuoto Trieste (E) sabato 17 aprile ore 15.00

RN Salerno-CC Ortigia (F) 10-10

RN Savona-AN Brescia (F) 11-17

3^ giornata

Pallanuoto Trieste-Pro Recco N e PN (E) 7-16

Telimar Palermo-Circolo Nautico Posillipo (E) 10-9

RN Salerno-RN Savona (F) 7-12

CC Ortigia-AN Brescia (F) 5-11

2^ giornata

Telimar Palermo-Pro Recco (E) 5-15

CN Posillipo-Pallanuoto Trieste (E) 8-8

RN Salerno-AN Brescia (F) 7-16

RN Savona-CC Ortigia (F) 10-6

1^ giornata

Pro Recco-CN Posillipo (E) 21-4

Pallanuoto Trieste-Telimar Palermo (E) 7-13

AN Brescia-RN Savona (F) 11-7

CC Ortigia-RN Salerno (F) 13-5

Foto: LM/Luigi Mariani