Pallanuoto: nuovo centroboa per il Settebello? Si punta sul canadese Constantin Bicari

Se nei vari ruoli l’Italia continua a sfornare, anno dopo anno, giocatori eccezionali, nella posizione di centroboa continua ad esserci qualche problema per il Settebello. Mancano i ricambi: Matteo Aicardi compirà 35 anni e alle sue spalle c’è il naturalizzato Michael Bodegas a dar manforte sui cinque metri avversari.

Come riportato da Waterpoloitaly.com la FIN sarebbe a caccia di un nuovo centroboa per la Nazionale del futuro, verso i prossimi appuntamenti (Mondiali ed Olimpiadi di Parigi). Sarebbero state avviate conversazioni con Nicolas Constantin Bicari, canadese classe 1991 che avrebbe parentele nel Bel Paese.

Bicari ha iniziato la sua carriera a livello professionistico in Francia, al Marsiglia, poi è passato allo Jug Dubrovnik ed ora milita in Ungheria al Ferencvaros. Impossibile parlarne in chiave Tokyo, visto che il canadese ha già disputato il torneo preolimpico con la propria Nazionale natale: per il futuro ci sarebbe bisogno ovviamente di un trasferimento in Italia, con Pro Recco e AN Brescia che potrebbero essere interessate.

Foto: LPS