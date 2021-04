Pallamano, Serie A femminile 2021: Oderzo e Bressanone vincono e si avvicinano alla Jomi Salerno

La Serie A di pallamano femminile 2021 ha vissuto in questo fine settimana pasquale la sua giornata numero 23, che non ha visto in campo la Jomi Salerno, a riposo, con Mechanic System Oderzo e Brixen Sudtirol che ne hanno approfittato per avvicinarsi alle campane.

Le venete, grazie ad un’ottima prova di Giorgia Di Pietro, hanno avuto la meglio sul Cassano Magnago per 32-28, mentre le altoatesine si sono imposte per 34-24 sulle Guerriere Malo, grazie alle 11 reti di Giada Babbo. Successo prezioso anche per la AC Life Style Erice, vittoriosa 41-28 sul Padova, con il quadro completato dal 33-27 esterno dell’Ariosto Ferrara sul campo della Santarelli Cingoli.

I risultati di giornata:

ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT sabato 3 aprile h 15:00 Santarelli Cingoli – Ariosto Ferrara 27-33 Download PDF h 18:15 Cassano Magnago – Mechanic System Oderzo 28-32 Download PDF h 19:00 Brixen Südtirol – Guerriere Malo 34-24 Download PDF h 20:00 AC Life Style Erice – Cellini Padova 41-28 Download PDF Rinviata Ali-Best Espresso Mestrino – Nuoro – – Rinviata Cassa Rurale Pontinia – Leno – –

La classifica attuale con le partite giocate da ciascuna squadra:

Jomi Salerno 37 pti (20 partite), Mechanic System Oderzo 34 (20), Brixen Sudtirol 34 (22), AC Life Style Erice 32 (22), Alì-Best Espresso Mestrino 25 (20), Cassa Rurale Pontinia 22 (17), Ariosto Ferrara 20 (20), Guerriere Malo 18 (22), Cassano Magnago 10 (20), Cellini Padova 9 (21), Leno 9 (20), Nuoro 6 (19), Santarelli Cingoli 4 (17)

Foto: FIGH