Pallamano, Serie A femminile 2021: Mestrino batte Brixen, bene la Jomi Salerno

Giornata numero 25 nella Serie A di pallamano femminile 2021, che ha visto la capolista Jomi Salerno ancora vincitrice, questa volta sul campo del Padova, per 33-28, mentre nel big match la Alì Best Espresso Mestrino ha avuto la meglio sul Brixen per 29-23.

Vittoria agevole per la Mechanic System Oderzo, che si è imposta 29-19 in casa della Santarelli Cingoli, grazie ai sei gol di Giorgia Di Pietro, con Cassano Magnago che ha piegato 23-21 le Guerriere Malo. Largo successo anche dell’Ariosto Ferrara, per 34-28 su un Leno ancora invischiato nella lotta retrocessione.

I risultati di giornata:

ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT sabato 10 aprile h 17:30 Ariosto Ferrara – Leno 34-28 Download PDF h 18:00 Santarelli Cingoli – Mechanic System Oderzo 19-29 Download PDF h 20:30 Cassano Magnago – Guerriere Malo 23-21 Download PDF domenica 11 aprile h 16:00 Cellini Padova – Jomi Salerno 28-33 h 17:00 Brixen Südtirol – Ali-Best Espresso Mestrino 23-29 21 aprile Cassa Rurale Pontinia – AC Life Style Erice – –

La classifica attuale con le partite giocate da ciascuna squadra:

Jomi Salerno 40 pti (22 partite), Mechanic System Oderzo 37 (22), Brixen Sudtirol 34 (23), AC Life Style Erice 32 (22), Alì-Best Espresso Mestrino 27 (21), Cassa Rurale Pontinia 22 (17), Ariosto Ferrara 22 (22), Guerriere Malo 18 (23), Cassano Magnago 14 (22), Cellini Padova 9 (22), Leno 9 (21), Nuoro 6 (19), Santarelli Cingoli 4 (19)

Foto: FIGH