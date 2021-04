Si è chiusa con una sconfitta della Nazionale italiana la prima gara dei play-off di accesso ai Mondiali di pallamano femminile 2021, con la Selezione del Bel Paese travolta in casa dell’Ungheria per 46-19, al termine di una partita già indirizzata dopo pochi minuti.

Avvio di gara molto difficile per le azzurre, che hanno subito un break iniziale di 4-0, trovando la rete solo al 4′ con Ramona Manojlovic, con Giada Babbo che al 9′ ha riportato il punteggio sul 6-3. A far la differenza la mancina Katrin Klujber, autrice di 7 gol nel solo primo tempo, chiuso sul 23-10.

Nella ripresa Anett Kisfaludy ha raggiunto il +20 sul 32-12, mentre Laura Rotondo si è distinta come miglior marcatrice dell’Italia con cinque centri. La partita è poi filata via senza particolari emozioni, con la sirena che ha fermato il punteggio sul 46-19 in favore delle magiare, con un piede e mezzo ai Mondiali.

Domenica la sfida finale, di nuovo ad Erd, e di nuovo contro l’Ungheria, questa volta alle ore 13.00, in diretta televisiva su Sky Sport Collection ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Foto: Isabella Gandolfi – FIGH