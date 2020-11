Pallamano, Qualificazioni Mondiali femminili 2021: rinviati a marzo i gironi, c’è anche l’Italia

È arrivata stamattina dalla EHF (European Handball Federation) la notizia: i gironi di qualificazioni ai Mondiali 2021 di pallamano femminile sono stati rinviati a causa della situazione legata al coronavirus. News importante anche in casa Italia, con le azzurre che sarebbero state impegnate dal 4 al 6 dicembre prossimi a Maria Enzersdorf, in Austria.

Non cambiano sede, format ed avversarie per la Nazionale azzurra: ci sarà sempre la trasferta austriaca, contro le padrone di casa ed il Kosovo, con in palio due posti ai play-off in calendario poi a giugno. Come detto però stravolto il programma: si scenderà in campo il 19, 20 e 21 marzo 2021.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dziurek / Shutterstock.com