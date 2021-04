Olimpiadi Tokyo 2021, i casi registrati ad Osaka sarebbero dovuti ad una nuova mutazione, la 484

Secondo quanto scritto oggi da Elena Dusi su “La Repubblica”, l’ondata di contagi che sta colpendo il Giappone e che ha portato alla cancellazione del passaggio della torcia olimpica nella città di Osaka, in programma il 14 aprile, sarebbe dovuto soprattutto ad una nuova variante.

In tutta la prefettura di Osaka da oggi sono in vigore misure più restrittive rispetto alle precedenti: si sono registrati infatti ben 666 casi in una sola giornata. Nella scorsa settimana sono stati registrati oltre mille casi della cosiddetta “variante 484”, che si è sviluppata in Giappone.

Questa mutazione infatti è differente rispetto alle varianti inglese, sudafricana e brasiliana, ed è stata denominata “Eek”, e sarebbe più resistente ai vaccini. Secondo le ultime ricerche la variante inglese ha la mutazione 501, mentre la sudafricana e la brasiliana hanno sia la 484 che la 501, infine questa variante ha soltanto la 484.

In Italia, invece, ad esempio, nella stragrande maggioranza dei casi è presente la mutazione 501, mentre pare non prendere piede la 484. Il dato è positivo per la copertura vaccinale che, come detto, pare essere meno efficace con la mutazione 484 rispetto alla 501.

