WTA Bogotà 2021, i risultati del 5 aprile. Avanzano Wang, Zheng e Jasmine Paolini

Sulla terra battuta colombiana scatta oggi il primo turno del singolare femminile del torneo Copa Colsanitas 2021 di tennis, di categoria WTA 250, che si completerà domani. A Bogotà sette tenniste sono passate al secondo turno e tra queste c’è l’azzurra Jasmine Paolini.

Jasmine Paolini, testa di serie numero 6, batte la statunitense Kristie Ahn per 6-3 6-0 in un’ora esatta di gioco. Al secondo turno per l’azzurra match contro la vincente tra la qualificata spagnola Lara Arruabarrena Vecino e la wild card colombiana Jessica Plazas, che si affronteranno domani.

Successo agile oggi per la bulgara Viktoriya Tomova, che batte la tedesca Anna-Lena Friedsam per 6-2 6-3, così come concede appena cinque game anche Nuria Parrizas Diaz a Cristina Bucsa, nel derby spagnolo finito 6-3 6-2, mentre ne perde soltanto quattro la cinese Saisai Zheng contro la statunitense Usue Maitane Arconada, battuta per 6-3 6-1.

Occorrono tre set invece per risolvere le altre tre sfide: rimonta vincente della svizzera Stefanie Voegele nei confronti della francese Chloé Paquet, battuta per 3-6 6-1 6-4, mentre accedono al prossimo turno anche la cinese Yafan Wang, che batte la colombiana Emiliana Arango per 6-4 5-7 7-5, e la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov, che supera la slovacca Anna Karolína Schmiedlová per 6-4 3-6 6-1.

Domani gli altri nove incontri di primo turno, da mercoledì gli ottavi di finale.

WTA 250 BOGOTA’ – RISULTATI 5 APRILE (SINGOLARE)

Jasmine Paolini batte Kristie Ahn 6-3 6-0

Viktoriya Tomova batte Anna-Lena Friedsam 6-2 6-3

Saisai Zheng batte Usue Maitane Arconada 6-3 6-1

Stefanie Voegele batte Chloé Paquet 3-6 6-1 6-4

Nuria Parrizas Diaz batte Cristina Bucsa 6-3 6-2

Yafan Wang batte Emiliana Arango 6-4 5-7 7-5

Aliona Bolsova Zadoinov batte Anna Karolína Schmiedlová 6-4 3-6 6-1

Foto: LaPresse