Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

Oggi, sabato 17 aprile, andrà in scena il big match tra l’A|X Armani Exchange Milano e la Virtus Segafredo Bologna, partita valida per il ventottesimo turno della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Grande attesa per la sfida di questa sera al Mediolanum Forum d’Assago dove si sfideranno l’A|X Armani Exchange Milano e la Virtus Segafredo Bologna in quella che, classifica attuale alla mano, potrebbe verosimilmente essere la prossima semifinale della Serie A di basket. In campo le due big del nostro campionato, che però arrivano a questo appuntamento con sentimenti ben diversi.

La squadra di Ettore Messina, dopo una prima parte di stagione praticamente perfetta, ha fatto alcuni passi falsi, con la mente principalmente rivolta all’Eurolega. Ma nell’ultimo turno ha espugnato il campo di Sassari, ma soprattutto da martedì prossimo inizierà a giocarsi proprio il titolo europeo nei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Insomma, da un lato un morale alle stelle per LeDay e compagni, dall’altra la consapevolezza di dover dosare le forze con due traguardi ancora da raggiungere.

Dall’altra parte, invece, la squadra di Sasha Djordjevic arriva a Milano dopo il brutto ko subito in casa contro l’Unics Kazan e che l’ha eliminata dall’EuroCup a un passo dalla finale. Una sconfitta che ha e avrà contraccolpi pesanti, visto che nega alla Virtus Bologna l’accesso alla prossima Eurolega, obiettivo dichiarato di una formazione che ha in rosa due fuoriclasse come Milos Teodosic e Marco Belinelli. Gli emiliani devono, dunque, superare lo shock dell’eliminazione e concentrarsi sull’ultimo obiettivo rimasto, il campionato.

Con tre giornate da disputare la sfida di oggi è fondamentale per il posizionamento finale e, dunque, gli accoppiamenti ai quarti di finale e le probabili avversarie in semifinale. Milano è prima a pari punti di Brindisi (ma con un match in più giocato) e vuole vincere per sperare in un passo falso dei pugliesi e riagguantare il primo posto in classifica. La Virtus, che segue a due lunghezze, sogna invece il colpaccio per chiudere proprio davanti ai milanesi.

Il match tra Milano e Bologna inizierà alle ore 20.15. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

MILANO-BOLOGNA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Sabato 17 aprile

Ore 20.15: A|X Armani Exchange Milano – Virtus Segafredo Bologna

Diretta tv – Eurosport 2

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo