Beach volley, World Tour 2021 Cancun1. Windisch/Cottafava, doppia gioia: sono nel tabellone principale!

Inizia bene l’avventura azzurra nel rimo dei tre tornei 4 stelle in programma Cancun in Messico. L’unica coppia italiana presente nelle qualificazioni, composta da Jakob Windisch e Samuele Cottafava, riesce a strappare il pass per il tabellone principale, il primo a questi livelli per la giovane promettente coppia azzurra.

Nel primo turno delle qualificazioni gli azzurri hanno faticato non poco contro la coppia del Guatemala Blanco/Garcia: per Windisch/Cottafava si trattava della prima gara ufficiale dopo tanto tempo mentre la coppia americana ha già giocato alcuni tornei in stagione. Nonostante questo gli azzurri sono riusciti a spuntarla 21-19 in un complicato primo set e poi a condurre fin dalle prime battute nel secondo, vinto 21-17.

Nel secondo incontro Windisch/Cottafava hanno giocato una gran partita contro la coppia polacca di recente formazione, composta da Rudol e Bryl, due atleti che il World Tour lo conoscono bene ma che nulla hanno potuto fare contro gli italiani che hanno vinto 21-18 un combattuto primo set e poi nel secondo sono sempre stati avanti mantenendo un vantaggio considerevole fino al 21-16 che ha chiuso il match.

Windisch/Cottafava hanno avuto “in premio” nella semifinale della pool del main draw nientemeno che i campioni del mondo in carica, i russi Krasilnikov/Stoyanovskiy. Non ci sono precedenti fra le due coppie, ovviamente russi super favoriti. Nell’altra semifinale del girone sfida tra i brasiliani George/Andre e i canadesi Saxton/O’Gorman: strada per la fase ad eliminazione diretta complicata per gli azzurri ma non impossibile.

Stessa situazione per Paolo Nicolai e Daniele Lupo, inseriti in un girone di ferro. Gli azzurri affronteranno in semifinale la coppia tedesca composta da Thole e Harms, di nuova formazione a causa dell’intervento di appendicite a cui si è sottoposto Winkler (vice campione del mondo in coppia con Thole) nei giorni scorsi. Nell’altra semifinale del gruppo di fronte i brasiliani Alison/Álvaro Filho e i canadesi Schalk/Brunner.

Strada un po’ meno in salita per la coppia più attesa, Rossi/Carambula che, con il nuovo tecnico Andrea Raffaelli alla guida, affronteranno in semifinale gli abbordabili padroni di casa messicani Gaxiola/Rubio, coppia comunque da non sottovalutare, vista la grande esperienza internazionale. Nell’altra semifinale del gruppo di fronte i cechi Perusic/Schweiner, allenati da Andrea Tomatis e reduci dal successo di Doha e gli austriaci Ermacora/Pristauz, provenienti dalle qualificazioni.

Primo turno qualificazioni femminili: Claes/Sponcil (USA)-Albarran/Gutierrez (MEX) 2-0 (21-12, 21-8), Parkkinen/Prihti (FIN)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (8-21, 6-21), Placette/Richard (FRA)-Schoon/Stam (NED) 2-0 (21-15, 21-15), Klinger/Klinger (AUT)-Arvaniti/Karagkouni (GRE) 0-2 (9-21, 12-21), van Iersel/Ypma (NED)-Mendoza/Lopez (NCA) 2-0 (21-0, 21-0), Böbner/Vergé-Dépré (SUI)-Lidy/Sanchez (CUB) 0-2 (18-21, 13-21), Chiyo/Sakaguchi (JPN)-Helland-Hansen/Lunde (NOR) 2-0 (21-16, 21-18), Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU)-Dabizha/Rudykh (RUS) 2-1 (21-11, 15-21, 15-13), Kravcenoka/Brailko (LAT)-Hjortland/Olimstad (NOR) 1-2 (22-20, 14-21, 10-15), Leila/Maylen (CUB)-Gordon/Marcelle (CAN) 2-0 (21-19, 21-7), Bocharova/Ganenko (RUS)-Caluori/Lutz (SUI) 2-0 (21-16, 21-13), van Driel/van Driel (NED)-Soria/Carro (ESP) 0-2 (17-21, 17-21), Kubickova/Kvapilova (CZE)-Dave/Starikov (ISR) 2-1 (23-25, 21-18, 15-8), Bethancourt/Giron (GUA)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN) 0-2 (17-21, 15-21), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-1 (21-14, 12-21, 15-12), Cruz/Cortes (MEX)-Behrens/Ittlinger (GER) 0-2 (14-21, 8-21).

Secondo turno qualificazioni femminili: Claes/Sponcil (USA)-Tainá/Victoria (BRA) 0-2 (18-21, 11-21), Placette/Richard (FRA)-Arvaniti/Karagkouni (GRE) 0-2 (15-21, 12-21), van Iersel/Ypma (NED)-Lidy/Sanchez (CUB) 1-2 (21-18, 22-24, 14-16), Chiyo/Sakaguchi (JPN)-Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU) 2-1 (20-22, 21-19, 15-11), Hjortland/Olimstad (NOR)-Leila/Maylen (CUB) 0-2 (10-21, 15-21), Bocharova/Ganenko (RUS)-Soria/Carro (ESP) 0-2 (14-21, 15-21), Kubickova/Kvapilova (CZE)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN) 2-0 (21-18, 21-14), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Behrens/Ittlinger (GER) 1-2 (21-19, 19-21, 12-15)

Semifinali gironi femminili. Pool A: Alix/April (USA)-Quintero/Torres (MEX), Borger/Sude (GER)-Bansley/Brandie (CAN). Pool B: Clancy/Artacho Del Solar (AUS)-Leila/Maylen (CUB), Hermannova/Slukova (CZE)-Keizer/Meppelink (NED). Pool C: Agatha/Duda (BRA)-Tainá/Victoria (BRA), Sweat/Walsh Jennings (USA)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT). Pool D: Pavan/Melissa (CAN)-Chiyo/Sakaguchi (JPN), Liliana/Elsa (ESP)-Laboureur/Tillmann (GER). Pool E: Hüberli/Betschart (SUI)-Lidy/Sanchez (CUB), Stockman/Kolinske (USA)-Gallay/Pereyra (ARG). Pool F: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Arvaniti/Karagkouni (GRE), Wang/Xia (CHN)-Wojtasik/Kociolek (POL). Pool G: Kozuch/Ludwig (GER)-Kubickova/Kvapilova (CZE), Ana Patrícia/Rebecca (BRA)-Behrens/Ittlinger (GER). Pool H: Revuelta/Orellana (MEX)-Soria/Carro (ESP), Talita/Taiana Lima (BRA)-Ishii/Murakami (JPN)

Primo turno qualificazioni maschili: Grimalt/Grimalt (CHI)-Bye, Schalk/Brunner (USA)-Åhman/Hellvig (SWE) 2-0 (21-17, 23-21), Azaad/Capogrosso (ARG)-Brinck/Thomsen (DEN) 2-0 (21-15, 21-16), Boermans/de Groot (NED)-Krattiger/Breer (SUI) 1-2 (17-21, 21-19, 11-15), Aye/Gauthier-Rat (FRA)-Cardenas/Espinoza (MEX) 2-0 (21-16, 21-14), O’Dea/O’Dea (NZL)-Guto/Arthur (BRA) 0-2 (18-21, 15-21), Métral/Haussener (SUI)-Mora/Lopez (NCA) 2-1 (21-10, 21-23, 15-11), Miguel/Pedro (VEN)-Pedlow/Schachter (CAN) 0-2 (10-21, 11-21), Rudol/Bryl (POL)-Bye, Blanco/Garcia (GUA)-Windisch/Cottafava (ITA) 0-2 (19-21, 17-21), Bouter/Penninga (NED)-Kruk/Szalankiewicz (POL) 2-0 (21-15, 21-18), Bello/Bello (ENG)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 1-2 (14-21, 21-19, 14-16), Seidl/Waller (AUT)-Ringøen/Solhaug (NOR) 2-0 (21-15, 22-20), Kuvichka/Kislytsyn (RUS)-Mol/Berntsen (NOR) 0-2 (21-23, 17-21), Menéndez/Huerta (ESP)-Plantinga/Nusbaum (CAN) 2-1 (21-17, 16-21, 15-13), Bye-Ermacora/Pristauz (AUT).

Secondo turno qualificazioni maschili: Grimalt/Grimalt (CHI)-Schalk/Brunner (USA) 0-2 (12-21, 19-21), Azaad/Capogrosso (ARG)-Krattiger/Breer (SUI) 0-2 (18-21, 20-22), Aye/Gauthier-Rat (FRA)-Guto/Arthur (BRA) 0-2 (14-21, 10-21), Métral/Haussener (SUI)-Pedlow/Schachter (CAN) 2-1 (17-21, 22-20, 16-14), Rudol/Bryl (POL)-Windisch/Cottafava (ITA) 0-2 (18-21, 16-21), Bouter/Penninga (NED)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 0-2 (15-21, 17-21), Seidl/Waller (AUT)-Mol/Berntsen (NOR) 0-2 (16-21, 17-21), Menéndez/Huerta (ESP)-Ermacora/Pristauz (AUT) 1-2 (24-22, 18-21, 11-15).

Semifinali gironi maschili: Pool A: Mol/Sørum (NOR)-Stephens/Sarabia (MEX), Semenov/Leshukov (RUS)-Cherif/Ahmed (QAT). Pool B: Alison/Álvaro Filho (BRA)-Schalk/Brunner (USA), Nicolai/Lupo (ITA)-Thole/Harms (GER). Pool C: Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Windisch/Cottafava (ITA), George/Andre (BRA)-Saxton/O’Gorman (CAN). Pool D: Gibb/Crabb (USA)-Métral/Haussener (SUI), Heidrich/Gerson (SUI)-Myskiv/Liamin (RUS). Pool E: Ehlers/Flüggen (GER)-Guto/Arthur (BRA), Lucena/Dalhausser (USA)-Kantor/Losiak (POL). Pool F: Evandro/Bruno Schmidt (BRA)-Mol/Berntsen (NOR), Samoilovs/Smedins (LAT)-Bourne/Crabb (USA). Pool G: Carambula/Rossi (ITA)-Gaxiola/Rubio (MEX), Perusic/Schweiner (CZE)-Ermacora/Pristauz (AUT). Pool H: Ontiveros/Virgen (MEX)-Krattiger/Breer (SUI), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Nõlvak/Tiisaar (EST).

Foto Fivb