Olimpia Milano-Bayern Monaco: programmi gara-1 e gara-2, orari, tv, streaming

Domani l’Olimpia Milano scenderà in campo per gara-1 dei playoff dell’Eurolega 2021. La squadra di Ettore Messina affronterà il Bayern Monaco con il grande obiettivo di centrare un posto nelle Final Four. Giovedì si replicherà al Forum, quindi due sfide che sono assolutamente fondamentali per Milano che vuole mantenere il fattore campo per avere poi subito un match point in Germania la prossima settimana.

Qui di seguito il programma completo di gara-1 e gara-2 di A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, sfida valevole per i playoff di Eurolega 2021. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta televisiva su Eurosport 2 HD ed in streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta su OA Sport.

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO, PLAYOFF EUROLEGA 2021: PROGRAMMA

MARTEDI 20 APRILE

GARA-1 ore 20.45 A|X Armani Exchange Milano – Bayern Monaco

GIOVEDI 22 APRILE

GARA-2 ore 20.45 A|X Armani Exchange Milano – Bayern Monaco

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO, PLAYOFF EUROLEGA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Eurosport 2 HD

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo