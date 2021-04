Nuoto, Silvia Di Pietro firma un doppio record italiano in vasca corta nei 50 farfalla e nei 50 stile

Giornata da incorniciare in quel di Pietralata (a Roma) per Silvia Di Pietro, protagonista assoluta delle finali regionali di qualificazione ai Campionati Italiani juniores, cadetti e seniores di nuoto. La 28enne romana è stata capace di siglare due nuovi record italiani in vasca corta nel giro di pochi minuti, a testimonianza di uno stato di forma incoraggiante in vista dei prossimi Europei di Budapest valevoli per la qualificazione olimpica a Tokyo.

Di Pietro, già detentrice del precedente primato nazionale nei 50 farfalla, ha toccato quest’oggi la piastra d’arrivo in 25″18, limando di quattro centesimi quel 25″22 firmato in occasione degli Europei in vasca corta del 2015 a Netanya. Successivamente l’azzurra si è imposta con grande autorità anche nei 50 stile libero, firmando un notevole 23″85 che le ha consentito di abbattere il precedente record italiano (che apparteneva sempre a lei) di 23″90.

La velocista tesserata per Carabinieri e CC Aniene, allenata da Mirko Nozzolillo, è reduce da un positivo Campionato Italiano Assoluto di Riccione in cui ha vinto il titolo nei suoi 50 farfalla (26″38 in lunga) e chiuso sul podio nei 50 (25″19) e 100 stile libero (54″97).

Foto: Lapresse