Nuoto, Katie Ledecky fa già paura: miglior crono al mondo dei 200 e 400 stile libero nel 2021

Katie Ledecky fa già paura. A Mission Viejo (California), per la Usa Pro Series, la campionessa americana delle piscine ha dato un bello scossone nel giorni di gare californiani.

Mentre nel Vecchio Continente e in altre parti del mondo sono andati in scena i trials olimpici per la qualificazione ai Giochi di Tokyo, Ledecky ha voluto testare la sua condizione e nei 200/400 stile libero i tempi realizzati sono stati decisamente rilevanti. Nelle quattro vasche, distanza nella quale è campionessa del mondo Federica Pellegrini, l’asso statunitense ha nuotato la distanza in 1’54″40, primo crono al mondo in questa stagione, abbattendo il muro dell’1’55” come la cinese Wang (1’54″70), ma realizzando una prestazione migliore di quest’ultima.

Un risultato che ha soddisfatto Katie e le ha dato ancor più fiducia, se si guarda al riscontro dei 400 sl: 3’59″25, con l’ultima vasca coperta in 29″31. Ennesimo risultato dell’americana al di sotto dei 4′ che solo poche elette si sono potute permettere nel corso della storia (Pellegrini è tra queste, ovviamente). E dunque il guanto di sfida è lanciato in vista delle Olimpiadi perché Ledecky non ha nessun intenzione di lasciare spazio e le motivazioni sono quelle di imporsi in tutte le distanze dello stile libero libero dai 200 ai 1500 metri.

Ci sono concrete possibilità, ma soprattutto nelle quattro vasche si dovrà “sgomitare” e si spera che Federica sia tra quelle a contendersi qualcosa di importante.

Foto: LaPresse