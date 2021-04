NBA 2021: nuovo infortunio per James Harden. Possibile ritorno solo ad inizio playoff

Continua la sfortuna in casa Brooklyn Nets. Dopo l’ennesimo stop per Kevin Durant, è arrivato anche un nuovo infortunio per James Harden, che potrebbe addirittura saltare tutta l’ultima parte della regular season e rientrare solamente con l’inizio dei playoff.

Il “Barba” ha avuto una ricaduta dell’infortunio muscolare al bicipite femorale, che lo aveva già tenuto lontano dai campi per alcune settimane. “Potrebbe tornare ai Playoffs, potrebbe tornare prima”, le parole del coach di Brooklyn, Steve Nash, che non ha voluto sbilanciarsi sul rientro di uno dei componenti dei Big Three dei Nets, che hanno giocato insieme solo sette partite.

Harden era uno dei principali candidati al ruolo di MVP, visto che stava viaggiando ad oltre 25 punti, quasi 11 assist e 8 rimbalzi di media a partita. Brooklyn è in piena lotta con Philadelphia per chiudere al primo posto nella Eastern Conference, ma questa assenza potrebbe essere decisiva in negativa per i Nets.

FOTO LaPresse