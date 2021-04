NBA 2021, i risultati della notte (22 aprile): New York Knicks, ottava di fila. Suns battono 76ers, vincono Jazz e Clippers

Quella appena vissuta è una lunghissima notte NBA: partite sul filo di lana, overtime, spettacolo, grandi prestazioni individuali. C’è tutto all’interno di un quadro che ha visto scendere in campo 24 franchigie su 30 per 12 incontri di buona importanza in chiave playoff.

Ottava vittoria di fila per i New York Knicks (33-27), che battono gli Atlanta Hawks (32-27) per 137-127 dopo un supplementare e con 40 punti di Julius Randle a suonare la carica. Per gli Hawks, privi di Danilo Gallinari e che mandano tutto il quintetto in doppia cifra, non basta Clint Capela da 25 punti e 22 rimbalzi, mentre si fa male alla caviglia a fine terzo quarto Trae Young (20 e 14 assist). Questo permette ai Knicks, se non sulla testa della Eastern Conference, quantomeno sul secondo posto, data la sconfitta dei Brooklyn Nets (39-20) sul campo dei Toronto Raptors (25-34) per 114-103, propiziata dai 27 punti di Pascal Siakam e dai 25 di OG Anunoby contro i 28 e 11 rimbalzi di Kyrie Irving in una situazione che vede fuori sia Kevin Durant che James Harden.

E a proposito di battaglie a metà tra le due conference, va ai Phoenix Suns (52-16) la supersfida con i Philadelphia 76ers (39-19), battuti sul proprio campo per 113-116. Non riesce a un maestoso Joel Embiid (38 punti e 17 rimbalzi) un numero che sarebbe rimasto negli annali, un tiro da sotto l’altro canestro a una mano che fa un giro sul ferro ed esce, negando l’overtime ai padroni di casa. Per i Suns 28 di un grande Chris Paul e 19 di Devin Booker. Finale thrilling anche tra Portland Trail Blazers (32-26) e Denver Nuggets (38-20) con i quarti a Ovest che vincono 105-106 dopo tanto caos nelle fasi conclusive, 25 punti di Nikola Jokic da una parte e 22 di Damian Lillard dall’altra.

Della situazione, sempre a Ovest, non possono che approfittarne in due. Gli Utah Jazz (44-15) non fanno sconti agli Houston Rockets (15-44), con un 89-112 che dice tutto sulle differenze tra le due squadre. Due le doppie doppie (19 e 18 rimbalzi di Rudy Gobert, 11 e 13 assist di Mike Conley) da una parte, 21 i punti di John Wall dall’altra. I Los Angeles Clippers (42-19) si mantengono nella rincorsa insieme ai Suns, battendo 117-105 i Memphis Grizzlies (29-28) con protagonisti inattesi Luke Kennard (28 punti), Teramce Mann (19) e Ivica Zubac (18) accanto al più usuale Marcus Morris (25) e senza Rondo, George, Beverley e Leonard in campo. Per i Grizzlies 22 di Ja Morant.

I Dallas Mavericks (31-26) continuano a tenere un buon ruolino di marcia battendo i Detroit Pistons (18-41), con il solito Luka Doncic da 30 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, i 20 dalla panchina di Jalen Brunson e i 19 di Kristaps Porzingis; 5’33” con un rimbalzo per Nicolò Melli. In casa Pistons 26 per Jerami Grant e 24 per Cory Joseph. Solo panchina, causa rotazione a otto, per Nico Mannion nella sfida che vede i Golden State Warriors (29-30) perdere sul campo dei Washington Wizards (25-33) per 118-114: tripla doppia di Russell Westbrook (14, 20 rimbalzi e 10 assist), 29 di Bradley Beal e serata “storta” di Steph Curry con 18 punti e 7/25 dal campo.

Vittoria degli Indiana Pacers (27-31) sugli Oklahoma City Thunder (20-39) per 122-116 con 29 punti e 15 rimbalzi di Malcolm Brogdon, 28 di Caris LeVert e 23 con 12 rimbalzi di Oshae Brissett che bastano per fronteggiare i 26 di Darius Bazley e i 20 di Svi Mykhailiuk. Anche i Miami Heat (31-28) fanno il loro, battendo i San Antonio Spurs (28-29) per 87-107 salendo sulle ali dei 23 punti di Bam Adebayo e dei 22 di Tyler Herro, mentre si ferma a 15 DeMar DeRozan.

I Cleveland Cavaliers (21-37) infliggono una battuta d’arresto pesante ai Chicago Bulls (24-34) per 121-105 grazie ai 30 di Collin Sexton e ai 25 di Darius Garland, che si oppongono ai 16 di Lauri Markkanen con successo. Infine, conclusione sul filo di lana tra Sacramento Kings (24-35) e Minnesota Timberwolves (16-44), con i padroni di casa vittoriosi per 128-125 con l’aiuto dei 30 punti di De’Aaron Fox e dei 29 di Buddy Hield, utili a respingere i 26 di Karl-Anthony Towns e i 24 di Naz Reid.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 121-105

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 122-116

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns 13-116

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 114-103

Washington Wizards-Golden State Warriors 118-114

New York Knicks-Atlanta Hawks 137-127 dts

Houston Rockets-Utah Jazz 89-112

Dallas Mavericks-Detroit Pistons 127-117

San Antonio Spurs-Miami Heat 87-107

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 117-105

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 105-106

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 128-125

Foto: LaPresse