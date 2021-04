NBA 2020-2021, i risultati della notte (6 aprile): i Nets vincono il derby di New York, Melli vince ancora a Dallas

Nella notte di oggi si sono disputate sette partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. I Brooklyn Nets volano in vetta alla Eastern Conference dopo il successo sui Knicks nel derby della Grande Mela, mentre negli altri match vittorie per Dallas contro Utah, Phoenix, Toronto, Minnesota, Detroit e Cleveland. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Il derby di New York sorride ai Brooklyn Nets che superano i New York Knicks per 114-112. Match non facile per Irving e compagni, come dimostra il punteggio, con i Nets che perdono anche James Harden per infortunio dopo pochi minuti. Knicks che dominano la fase centrale del match, toccano anche il +14, ma poi nell’ultimo quarto sono costantemente obbligati a inseguire. E a meno di 4 secondi dal termine sono due liberi di Jeff Green a dare il successo ai Nets, in un match che ha visto Kyrie Irving segnare 40 punti.

Vittoria pesantissima in chiave playoff per i Dallas Mavericks che superano gli Utah Jazz 111-103. Protagonista della serata, ancora una volta, Luka Doncic che guida i texani con 31 punti personali, mentre i Mavs domano i Jazz soprattutto da oltre l’arco, con un 23/49 da tre punti. Fa 0/5 dalla distanza Nick Melli, ma l’azzurro gioca comunque un buon match, restando in campo 32 minuti e chiudendo con 7 rimbalzi e 2 stoppate.

Non si fermano i Phoenix Suns, che ottengono la sesta vittoria consecutiva superando in trasferta gli Houston Rockets 130-133. Nonostante la vittoria di misura i Suns guidano per quasi tutto il match, nonostante i texani trovino un terzetto d’oro con i 23 punti di Christian Wood, 21 di Kelly Olynyk e 20 di Kevin Porter Jr. Rischia Phoenix nel finale, con due triple dei Rockets che riportano sotto i padroni di casa dal -9 a sessanta secondi dal termine. Sono due liberi di Devin Booker a chiudere il discorso, con lo stesso giocatore che chiude con 36 punti.

Vittoria di misura anche per i Toronto Raptors che superano i Washington Wizards 103-101. Una vittoria che si decide tutta nel finale e che porta il nome di Gary Trent Jr.. Prima il canestro di Neto per il +3 Wizards mancato a 5 secondi dalla sirena. Sul pallone si avventa Gary Trent Jr. che conquista il rimbalzo, si invola e trova la tripla proprio sulla sirena, con gli arbitri che devono chiamare l’instant replay per assegnare i tre punti e la vittoria a Toronto.

Infine, negli altri match della nottata, vittorie per i Minnesota Timberwolves che superano 116-106 i Sacramento Kings, per i Detroit Pistons che espugnano nettamente per 108-132 il campo degli Oklahoma City Thunder, e infine per i Cleveland Cavaliers che si impongono nettamente in casa dei San Antonio Spurs per 101-125.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Brooklyn Nets – New York Knicks 114-112

Dallas Mavericks – Utah Jazz 111-103

Houston Rockets – Phoenix Suns 130-133

Toronto Raptors – Washington Wizards 103-101

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 116-106

Oklahoma City Thunder – Detroit Pistons 108-132

San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers 101-125

Foto: LaPresse